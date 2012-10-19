'Menopoz kariyeri olumsuz etkiliyor'

Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 47 olduğu ancak buna bağlı emeklilik yaşı kapsamında 55 yaş olarak düşünüldüğünde, fiziksel ve ruhsal bir takım sorunlar yaratan özel dönemin, kadının kariyer hayatını olumsuz etkilediği düşünülüyor.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre; Menopozun pek çok fiziksel ve ruhsal değişimin yaşandığı ve premenopozal dönem olarak adlandırılan süreci, 2-5 yıl sürebilen bu menopoza geçiş süreçleri kimi kadınlarda büyük sıkıntılar yaratmazken, kimilerinde ise bu sorun çok daha büyük bir hal alabiliyor. Üstelik yaşam kalitesini düşürmekle beraber bu yaş grubundaki kadınların çoğu kariyer sahibi oldukları için sorumlulukları ve görevleri artmış, dolayısıyla stres katsayısı da yükselmiş oluyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tansu Küçük, kadınların menopoza geçiş dönemindeki sorunları sebebiyle işyerinde de çok ciddi sorunlar yaşayabildikleri, hatta kariyerlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları uyarısında bulunarak, “Oysa kadınlar alacakları önlemlerle menopoz öncesinde yaşadıkları sorunları büyük oranda önleyebilir, bu sayede kariyerlerine ciddi sıkıntılar yaşamadan devam edebilirler” diyor.

Prof. Dr. Tansu Küçük, menopoza geçiş döneminde yaşanan sorunları şöyle sıralıyor:

-Adet kanamaları sıklaşmaya başlıyor ve bu süreç 20-22 güne kadar düşüyor.

-Adet öncesi gerginlik daha sık yaşanıyor. Hormonal dengesizliğin tetiklediği bu değişimler 20 günde bir olmaya başlıyor.

-Adet döneminde görülen ağrı daha sık hissediliyor,

-Adet kanamalarının sıklığı arttığı için kadın daha sık tuvalete gitme gereği duyuluyor.

-Ruh halinde dalgalanmalar oluyor. İyi uyuyamamanın da katkıda bulunduğu depresyon ve yorgunluk yakınmaları ortaya çıkıyor.

-Konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık sorunu yaşanıyor.

Unutkanlık ve yorgunluk ciddi sorunlar oluşturuyor!



Unutkanlık: Unutkanlık kadının kariyerini tehdit eden ön önemli sorunlardan biri. Unutulan randevular, yanıtlanmayan e-postalar veya eksik yapılan işlemler iş yerinde ciddi sorunlar oluşturabiliyor.

Uykusuzluk: Uyku bozuklukları değişik derecelerde görülebiliyor. Gece uyuyamayan kadın ertesi gün işe yorgun geliyor, konsantrasyon güçlüğü çekiyor.

Sıcak basmaları: Sıcak basmaları sık sık dışarı ve serin yerlere çıkmayı gerektirdiği için iş ortamındaki diğer çalışanlar için oldukça rahatsız edici olabiliyor.

Ruh halindeki dalgalanmalar: Ruh halindeki dalgalanmalar da kariyeri olumsuz yönde etkiliyor. Kadın ekip arkadaşlarına ya da iletişim kurduğu kişilere agresif ve tutarsız davranışlar sergileyebiliyor. Yaygın görülen ağrılar: Kemik erimesine bağlı olarak vücutta yaygın görülen ağrılar iş performansını düşürüyor.

Kilo artışı: Bu dönemde alınan kilolar da kalp ve akciğer kapasitesini zorlayarak tüm gün aynı performansta çalışmayı engelliyor.

Kanamaların sıklaşması: Sık kanamalar ayrıca kansızlığa neden olup çarpıntı, göz kararması ve bayılma gibi pek çok sorun oluşturuyor. Bunun sonucunda da kadının iş performansı düşmeye başlıyor. Adet kanamalarının sıklaşması nedeniyle sık sık işe ara verip tuvalete gitme ihtiyacı bazı işyerlerinde sorun olabiliyor. Örneğin bir çağrı merkezi görevlisi ya da santral operatörünün sık tuvalet ihtiyacı sorun haline gelebiliyor.



10 adımda menepoz öncesi yakınmaları hafifletin



1. Sigarayı kesinlikle bırakın. Kahve yerine bitkisel çayları tercih edin.

2. Sık sık soğuk su için. Su sıcak basmalarının rahatlamasına yardımcı olur.

3. Dikkatinizi toplamanıza ve iş başarınızın düşmemesine yardımcı olacağı için kısa süreli molalar verin.

4. Balkona ya da bahçeye çıkarak temiz hava alın.

5. Terleme sorununa karşı ince kumaşlarla kat kat giyinin ve yanınıza yedek kıyafet alın.

6. Düzenli olarak spor yapın. Spor hem endorfin salgısını artırarak daha mutlu olmanızı sağlar, hem de kilonuzu kontrol etmenize katkıda bulunur. Bunun için en uygun egzersiz ise yürüyüş ve yüzmedir.

7. İşyerinizdeki benzer yaş grubu arkadaşlarınızla bir araya gelin ve menopozla ilgili bir seminer verilmesini organize edin. Böylece hem siz ve hem de iş çevrenizin farkındalığı artacaktır

8. Menopoz yakınmalarınız çok şiddetli ise tedavisi ve kontroller için konusunda deneyimli bir doktora başvurun.

9. Besin seçiminizi dikkatli yapın. Kalori kısıtlayarak kilo alımını engelleyin, çünkü obezite menopoz döneminde daha bozuk bir sağlık demektir.

10. Antioksidan besinler almaya çalışarak hücrelerin detoksunu sağlayın.

C vitamini kaynakları: Narenciye, çilek, brokoli, domates, tatlı biber, mango, üzüm, kivi, kuşkonmaz, bezelye, maydanoz, su teresi, ıspanak.

E vitamini kaynakları: Soğuk baskı zeytinyağı, buğday, sakatat, yumurta, patates, yapraklı sebzeler, fındık, tahıllar.

Selenyum kaynakları: Ton balığı, bira mayası, tüm tahıllar ve susam.

Çinko: Yağsız et, balık ve diğer deniz ürünleri, tavuk, yumurta, kabak ve ay çekirdeği, zencefil, maydanoz, mantar.

Karotenler: Havuç, domates

Esansiyel yağ asitleri (Omega 3 ve 6): Ketentohumu yağı, yağlı balıklar, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler.