‘Territory’ klibiyle ödül kazanan dans müziği ikilisi ‘The Blaze’, Ağustos ayında Türkiye’de

T24 Kültür Sanat

Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin Fransız dans müziği projesi ‘The Blaze’, DJ SET ile 5 Ağustos’ta İzmir, İzmir Arena’da, 6 Ağustos’ta ODTÜ Vişenlik Çim Amfi’de ve 7 Ağustos’ta İstanbul, KüçükÇiftlik Park’ta!

Coachella, Primavera Sound, Parklife ve Pitchfork Paris gibi birçok festivalde de sahne alan ikili 2017'de, ilk EP'leri Territory'yi yayınladılar. EP'nin altı parçası arasında ‘Virile’ ve ‘Territory’ de vardı. Kendilerinin ürettiği ve yönettiği ‘Territory’ videosu, 2017 Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde ‘Film Craft Grand Prix’ ödülünü, Berlin Müzik Video Ödülleri'nde, ‘En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Dans Videosu’ ödülünü kazandı.

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