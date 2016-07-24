Terörle mücadelede Federal Ordu tartışması



Münih'te geçen cuma akşamı 18 yaşındaki David Ali S. elindeki silahla bir alışveriş merkezinde bulunanlara ateş açtı. Çoğu genç 9 kişi bu saldırıda yaşamını yitirirken saldırganın da eyleminden sonra aynı silahla intihar ettiği bildirildi.

Almanya'da korkunç saldırı sonrası terör ihtimali akla gelen ilk olasılık olsa da yetkililer 18 yaşındaki saldırganın IŞİD'le ya da başka bir terör örgütüyle bağlantısı olduğu yönünde bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrä, saldırıyı tek başına gerçekleştiren David Ali S.'in depresyon nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi. Kitlesel katliamlara ilgi duyduğu ve bu konuda araştırma yaptığı kaydedilen David Ali S.'nin saldırıda kullandığı silahın da ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

“Önlemler artırılsın”

Saldırganın bu silahı nasıl ele geçirdiği sorusu ise Almanya'da ateşli silahlarla ilgili yasal düzenlemeleri yeniden gündeme taşıdı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, zaten oldukça sıkı olan ateşli silahlar yasasında herhangi bir değişikliğin gerekli olup olmadığının titizlikle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise daha etkili bir silah kontrol mekanizması talep etti. SPD'li (Sosyal Demokrat Parti) lider, “18 yaşındaki hasta bir gencin silaha erişiminin olmaması gerektiğini” söyledi. Gabriel, bu tür ölümcül silahlara erişimin sınırlandırılması ve sıkı bir şekilde kontrol edilmesi için her türlü önlemin alınması gerektiğinin altını çizdi.

“Askerler devreye sokulmalı”

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'a göre ise terör vakalarında Alman ordusu polise yardım amacıyla devreye girmeli. ''Welt am Sonntag'' gazetesine konuşan Bakan, olağanüstü durumlar için hazır bulunmalarına rağmen eğitimli askerlerin devreye sokulmamasının anlaşılır olmadığını söyledi. Herrmann, ordunun yardımına başvurulmasının Avrupa'nın birçok ülkesinde olağan olduğunun da altını çizdi.

Federal Almanya'da kimi korkuların aşılması gerektiğine dikkat çeken Herrmann önerisini, “Artık Weimar Cumhuriyeti zamanında yaşamıyoruz. Tamamıyla istikrarlı bir demokrasimiz var” sözleriyle savundu.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer da eyalet hükümetinin polis teşkilatına teçhizat ve personel için daha fazla bütçe ayıracağını duyurmuştu.

Cuma akşamı gerçekleştirilen saldırının ardından Münih'te 2 bin 300 polis görevlendirilmişti.