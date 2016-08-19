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Politika

Terörle Mücadele yasasındaki değişiklik ile açık görüş 2 ayda bire çıkarılacak

İki ayda bir açık görüş hakkına ilişkin karar da cezaevi yönetimine bırakıldı

19 Ağustos 2016 11:30

Adalet Bakanlığı'nın cezaevleri ile ilgili iki önemli düzenleme yaptığı belirtildi. Daha önce koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilen, 'nitelikli hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından mahkûm olanlar, koşullu salıverilmelerine 5 yıl kala açık cezaevine ayrılabilecek. Ayrıca Terörle Mücadele Yasası ile devlete ve millete karşı işlenen suçlardan tutuklu ve hükümlülerin açık görüşü ayda bir yerine iki ayda bir olarak değiştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilen “cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, eşi kasten öldürme” suçlarından hüküm giyenler de koşullu salıverilmelerine 3 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine geçebilecek. Diğer önemli düzenlemeye göre tutuklu ve hükümlülere tanınan ayda bir açık görüş hakkına istisna getirildi.

Terörle Mücadele Yasası ve devlete ve millete karşı işlenen olarak tanımlanan “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, açıklama, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, devlet sırlarından yararlanma, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini” gibi suçlar kapsamında cezaevinde tutulan tutuklu hükümlülerin bu hakları sınırlandırıldı. Tüm hükümlü ve tutuklular için ayda bir olan açık görüş hakkı bu suçlardan cezaevinde bulunanlara iki ayda bir tanındı. İki ayda bir açık görüş hakkına ilişkin karar da cezaevi yönetimine bırakıldı.

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