Ağbaba’dan Adalet Bakanı'na: Hoparlörden ‘Ölürüm Türkiyem’i çalmak cezaevinin görevi mi?

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Tekirdağ Cezaevi hoparlörlerinden saatlerce “Ölürüm Türkiyem” çalındığı ve buna itiraz eden mahpuslara “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye slogan atacaksınız” duyurusunun yapıldığı iddialarını Adalet Bakanı’na sordu.

Ağbaba, Tekirdağ Cezaevi’ndeki hak ihlallerine dair iddiaları Meclis’in gündemine taşıdı

Tekirdağ Cezaevi’nde birçok insan hakkı ihlali yaşandığı, mahkûmlara kötü muamelenin olduğu, psikolojik ve fiziksel işkencenin uygulandığı, mahkumların birçok temel insan hakkından kısmen yoksun bırakıldığı iddialarının çeşitli basın yayın kuruluşlarında yer aldığını, ayrıca kendilerine telefon ve mektuplarla iletildiğini anımsatan Ağbaba, bu iddiaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Ağbaba, önergesinde Adalet Bakanı’ndan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

Kitap ve gazetelere ulaşımın engellenmesi

* Başka şehirlerdeki cezaevlerinden Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edilen mahkûmların eşyalarının kayıplara karıştığı, mahkûmlara eşyalarının teslim edilmediği ve yerlerine yeni eşyaların alınmasının engellendiği iddiaları doğru mu?

* Mahkûmların kitap ve dergilerine el konulması, gazetelere ulaşmalarının engellenmesi ve cezaevi kütüphanesindeki kitapların dahi mahkûmlara verilmemesinin nedenleri nedir?

Çıplak arama

* Apaçık bir insan hakkı ihlali olan çıplak aramanın herkese dayatılması ve kabul etmeyenlere darp uygulanması Bakanlığınızın almış olduğu bir tedbir mi, yoksa cezaevi yönetimlerinin kendi inisiyatifi mi?

* Darp edilen mahkûmların rapor alamamaları için revire çıkışlarının engellendiği iddiaları ile ilgili Bakanlığınız bir çalışma yapıyor mu?

‘Süngerli oda’

* “Süngerli oda” olarak tabir edilen bir odada mahkûmların çırılçıplak soyularak işkenceye uğradıkları iddialarına yönelik Bakanlık olarak herhangi bir araştırmanız veya bu kişiler hakkında açılan bir soruşturma var mı?

Hoparlörden ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı

* Cezaevi hoparlörlerinden saatlerce “Ölürüm Türkiyem” şarkısının çalındığı, tepki gösteren mahkûmlara yine hoparlörlerden “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye slogan atacaksınız” diye duyuru yapıldığı iddiaları Bakanlığınızca araştırılıyor mu?

* Cezaevi yönetiminin görevleri arasında hoparlörlerden şarkı yayını yapmak var mı?

3 kişilik hücrede 6 kişi

* Mahkumların 3 kişilik hücrelerde 6 kişi kaldıkları, hücre kapasitesi baz alınarak yalnızca 3 kişilik çatal kaşık verildiği, mahkumların mecburen dönüşümlü olarak yemek yedikleri iddiaları doğru mu? Cezaevlerinde çatal kaşık kıtlığı mı yaşanıyor?

Engellenen şikâyetler

* Mahkûmların yazdıkları şikâyet dilekçelerinin cezaevi yönetimince alınmadığı, savcılığa ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na verilmek için hazırlanan şikayet dilekçelerinin ulaştırılmasının engellendiği iddialarını araştırıyor musunuz?