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Politika

'Teröre finansman sağladığı' gerekçesiyle 6 kişi ve 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Türkiye bir yıl içinde dava açmazsa, karar yürürlükten kalkabilecek

29 Ekim 2021 07:24

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 kişi ile 7 kuruluşun mal varlıkları, 'terör örgütüne finansman sağladığı' gerekçesiyle donduruldu.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karara göre, Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational isimli kuruluşların mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi gereğince donduruldu.

Bir yıl içinde dava açılmazsa yürürlükten kalkabilir

Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.
 
Mal varlıkları dondurulan kişilerin ise kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki 60 gün içinde Danıştay'a dava açabileceği aktarıldı.
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