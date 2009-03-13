Terör örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı

Ankara ve İstanbul'da yasa dışı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart Salı günü gözaltına alınan 9 kişi, Ankara Adalet Sarayı'ndaki Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra terör ve organize suçlara bakmakla yükümlü Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.



İstanbul'da da yasa dışı sol bir örgüte üye oldukları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 18 kişiden 2'si tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 18 zanlıdan T.T. ve H.O. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.



Daha önce de 5 zanlı savcılı ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

