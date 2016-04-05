Terör korkusu İstanbulluyu toplu taşımadan uzaklaştırdı

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart’ta yaşanan ve 35 kişinin ölümüne 125 kişinin yaralanmasına, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan 19 Mart’taki saldırıların ardından vatandaşlar terör korkusu nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmaması, rakamlara da yansıdı. Ankara’daki saldırı öncesinde İstanbul’da toplu taşıma kullanan yolcu sayısı 5.6 milyon iken, patlamanın ardından 3.9 milyona düştü. Sonra yine rakam yükselse de İstanbul’daki patlamayla 2.3 milyona kadar geriledi.

Habertürk’ten Nagihan Alan’ın haberine göre, terör şokunun atlatılmasıyla toplu taşıma yolcu sayıları da arttı. 12 Mart yani Ankara saldırısı öncesi toplam yolcu sayısı 5.6 milyondu. 26 Mart itibarıyla verilere bakıldığında tüm toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbulluların sayısı 4.9 milyon. Yani patlama öncesine göre hâlâ yaklaşık 1 milyon yolcu kaybı var.

İETT ve metroda büyük düşüş

Verilere göre 1 milyon 127 bin yolcu, İstiklal’deki patlama günü İETT araçlarını kullandı. Patlamanın ardındansa yolcu sayısı 612 bine düştü. Yani İETT yolcu oranında neredeyse iki kat düşüş yaşandı. Patlamanın ardından AVM ve meydanlarda da hiç olmadığı kadar tenhalık dikkatleri çekmişti.

Sosyal medyada bu durum ‘İstanbul evden mi çıkmıyor?’ sorularına yol açmış, trafiğin de yüzde 2’lere kadar düşmesiyle bu konu en çok konuşulanlar arasında yerini almıştı.

Toplu taşımadaki düşüşten en fazla etkilenen diğer ulaşım metro oldu. Öyle ki metro kullanan yolcu sayısı patlama öncesi 1 milyonken patlamanın ardından 593 bine geriledi. Diğer toplu ulaşım türlerindeki yolcu oranları da şöyle değişti:

Özel Halk Otobüsü kullanan yolcu sayısı 1 milyon 28 binden 676 bine, Marmaray kullanan sayısı 112 binden 59 bine, İDO ise 11 binden 5 bin 900’e geriledi.

Patlamaların ardından metro giriş çıkışlarında valizler aranmaya başlamıştı. Şu an bu uygulama kentin metrolarında hâlâ devam ediyor...