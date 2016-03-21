T24 LogoT24 Logo
Gündem

Toplu taşıma araçlarına terör saldırısı ihtimaline karşı öğrenci dayanışması

Arabası olan öğrenciler, okul arkadaşlarını da alarak okula gidiyor

21 Mart 2016 01:22

Can Bursalı

İstanbul’daki İstiklal Caddesi ile Ankara’da yaşanan canlı bomba saldırıları ve çok sayıda canlı bombanın arandığı bilgileri, toplu taşıma araçlarının hedef alınabileceği söylentilerini de doğurdu. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri toplu taşıma araçlarına ilişkin kaygı nedeniyle, sosyal medyadaki gruplarından haberleşerek alternatif ulaşım seçenekleri oluşturdular. 

Arabası olan öğrenciler, gruba mesaj atarak, okula gideceği saati ve yola çıkacağı yeri yazarak, aynı bölgede yaşayan arkadaşlarıyla birlikte okula gidiyor. Bir öğrencinin, haberleşme grubuna attığı mesajla ortaya çıkan alternatif ulaşım fikri, çok sayıda öğrencinin desteğini aldı. 

Gruba atılan ilk mesaj şöyle: 

‘’Sevgili arkadaşlarım, kötü günler geçiriyoruz, korku, endişe etrafta cirit atıyor. Konuşup eleştiri yapmak bir şey elde ettirmedi maalesef. Sınavlar başlıyor, bu sebeple toplu taşımaya binmeye korkan veya endişe duyan arkadaşlarımı Üsküdar Altunizade’den alabilirim. Dersim 11:00’da. 9:30 gibi orada olurum, ilgilenen, gelmek isteyen olursa lütfen geri dönüş yapsın. El birliğiyle inşallah bu günleri de atlatacağız.’’

 

Destek devam ediyor

 

Bu mesaj üzerine çok sayıda öğrenci, yola çıkış saatini ve yerini haberleşme grubuna yazarak, arabasıyla arkadaşlarını okula götürebileceğini yazdı. İlgi gören alternatif ulaşım fikrine destekler gelmeye devam ediyor.

ETİKETLER

toplu taşımateröryeditepe üniversitesialternatif ulaşımöğrenci dayanışması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24