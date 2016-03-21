Toplu taşıma araçlarına terör saldırısı ihtimaline karşı öğrenci dayanışması

İstanbul’daki İstiklal Caddesi ile Ankara’da yaşanan canlı bomba saldırıları ve çok sayıda canlı bombanın arandığı bilgileri, toplu taşıma araçlarının hedef alınabileceği söylentilerini de doğurdu. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri toplu taşıma araçlarına ilişkin kaygı nedeniyle, sosyal medyadaki gruplarından haberleşerek alternatif ulaşım seçenekleri oluşturdular.

Arabası olan öğrenciler, gruba mesaj atarak, okula gideceği saati ve yola çıkacağı yeri yazarak, aynı bölgede yaşayan arkadaşlarıyla birlikte okula gidiyor. Bir öğrencinin, haberleşme grubuna attığı mesajla ortaya çıkan alternatif ulaşım fikri, çok sayıda öğrencinin desteğini aldı.

Gruba atılan ilk mesaj şöyle:

‘’Sevgili arkadaşlarım, kötü günler geçiriyoruz, korku, endişe etrafta cirit atıyor. Konuşup eleştiri yapmak bir şey elde ettirmedi maalesef. Sınavlar başlıyor, bu sebeple toplu taşımaya binmeye korkan veya endişe duyan arkadaşlarımı Üsküdar Altunizade’den alabilirim. Dersim 11:00’da. 9:30 gibi orada olurum, ilgilenen, gelmek isteyen olursa lütfen geri dönüş yapsın. El birliğiyle inşallah bu günleri de atlatacağız.’’

Destek devam ediyor

Bu mesaj üzerine çok sayıda öğrenci, yola çıkış saatini ve yerini haberleşme grubuna yazarak, arabasıyla arkadaşlarını okula götürebileceğini yazdı. İlgi gören alternatif ulaşım fikrine destekler gelmeye devam ediyor.