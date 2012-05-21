Terör bu topraklara 'husumet getirmedi'

4 ilde terör mağdurlarını dinleyen Meclis İnsan Hakları Terör Alt Komisyonu’ndan açıklama geldi. AK Partili başkana göre husumet yok, CHP'li üyeye göre de cezasızlık duygusu rahatsızlık yaratmış durumda.

Meclis insan Hakları Terör Alt Komisyonu, Tunceli, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da terör mağdurlarını dinledi.

Komisyon üyeleri gazetecilerin sorularını yanıtladı, izlenimlerini paylaştı.

Komisyon Başkanı AK Parti'li Naci Bostancı, geçmişte yaşananların bölgede öfke uyandırmadığını ileri sürdü.

Bostancı, "İster çocuğu dağa çıkmış olan acı çeken insanlardan olsun, ister kamu görevlilerinden şehit olan askerlerden olsun, bu insanların yakınları, eşleri, anneleri, babaları, çocukları, adeta acının getirdiği bir olgunlukla şüphesiz kendilerine has politik görüş ve mülahaza bunun arkasında kalmak kaydıyla başkalarının acılarına bakıyorlar ve ortak bir dilek olarak artık bu tür acıların yaşanmayacağı bir Türkiye istiyorlar, bunu temenni ediyorlar'' dedi.

Üyelerin değerlendirmeleri

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: "Bu insanlar devletle terör örgütü arasında sıkışıp kalmışlar adeta tost olmuşlar, her iki taraftan da baskılar ve zulüm görülmüş"

CHP'li Hüseyin Aygün: "Ortak şikayet temenni, cezasızlık olgusuydu. faillerin bir türlü bulunmaması ve yargılanmaması aradan geçen 30 yıla rağmen ısrarla vurgulanıyor ve ancak böyle bir adım atılırsa adaletin gelebileceği söyleniyor"