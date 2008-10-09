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Politika

Terör bildirisi ortada kaldı

CHP ve MHP’nin hazırladığı terör bildirisi, AKP grubuna sunuldu. Ancak, AKP’den ses çıkmayınca bildiri Genel Kurul’da okunamadı, ortada kaldı.

09 Ekim 2008 03:00

CHP ve MHP'nin tezkere görüşmelerinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda okunması amacıyla hazırladığı terör bildirisi AKP'nin yanaşmaması nedeniyle ortada kaldı. CHP ve MHP üzerinde uzlaştığı bildiriyi AKP grubuna sundu. Ancak AKP'den ses çıkmaması nedeniyle, bildiri Genel Kurul'da okunamadı.

TSK'nın sınır ötesi operasyon izninin bir yıl daha uzatılmasını öngören başbakanlık tezkeresi dün Meclis Genel Kurulu'nda AKP, MHP ve CHP'den 497 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken, CHP ve MHP ayrıca Aktütün Karakolu'na yönelik saldırıyla gündemin ilk sırasına yerleşen terör konusunda partilerin mutabakatı ile ortak bir bildiri yayınlanması önerisi getirdi.

CHP tarafından hazırlanan terör bildirisi ilk olarak MHP'ye sunulurken, MHP bildiriye onay verdi. Ardından da bildiri AKP grubuna sunuldu. AKP grubu da bildiriyi dün tezkere görüşmeleri nedeniyle Meclis'te bulunan Başbakan Erdoğan'ın onayına sundu. Ancak CHP ve MHP'ye bildiri konusunda "değerlendiriyoruz" yanıtını veren AKP grubundan daha sonra olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmemesi üzerine terör bildirisi Meclis Genel Kurulu'nda tezkere görüşmelerinin ardından okunamadı.

CHP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı ancak AKP'nin yanaşmaması nedeniyle okunamayan terör bildirisinde ise Aktütün Karakolu'na yönelik bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırı kınanarak "Bu son saldırı daha önce ülkemizdeki sivil ve askeri hedeflere yönelik başka saldırılarda da görüldüğü gibi PKK terörünün merkezinin ve saldırı üssünün Irak'ın kuzeyinde olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. Bu nedenle TBMM, PKK'nın Irak'ın kuzeyinden tasfiye edilmesinin öncelikli bir hedef olduğu görüşündedir" denildi.

Bildiride ayrıca terörle mücadele konusunda yapılacak yasal düzenlemelere TBMM'nin desteği de vurgulandı.

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