Terminatör ameliyattan çıktı: Geri döndüm

‘Terminatör’ serisindeki rolüyle hafızalara kazınan 70 yaşındaki oyuncu Arnold Schwarzeneger, açık kalp ameliyatı geçirdi. Ünlü oyuncusunun ameliyat sonrasındaki ilk sözü, Terminatör filmlerindeki ünlü repliği “I’ll be back - Geri döneceğim”e ithafen, “Geri döndüm” oldu.

Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi. Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi.

Oynadığı filmlerde sıkça kullandığı "I'll be back." (Geri döneceğim.) repliğiyle bilinen Schwarzenegger'ın, operasyonun ardından hastanedeki ilk sözünün "Geri döndüm." olduğu kaydedildi.

Arnold Schwarzenegger kimdir?

Arnold Schwarzenegger, 30 Temmuz 1947 tarihinde Avusturya'nın Thal şehrinde doğdu. 20 yaşındayken vücut geliştirme sporuna başladı ve Bay Iniverse unvanını kazanan genç isim oldu. Vücut geliştirme için yeni bir uluslararası kitle yaratarak, kendini bir spor ikonuna dönüştürdü.

1968'de Amerika'ya göç etti. Beş Mr. Universe unvanını ve yedi Mr. Olympia unvanını kazandı. Daha sonra , Wisconsin Üniversitesi'nden bir üniversite derecesi almak için devam etti ve ABD vatandaşı oldu.

Schwarzenegger, 1984 yılında Jim Cameron’ın bilim-kurgu gerilim filmi Terminator’in baş karakteri olarak sinema tarihine adını altın harflerle kazıttı.

Terminator serisinde oynadığı roller için Amerikan Film Enstitüsü'nün “Yüzlerce Kahramanlar ve Kötüler” kategorisinde yer alan tek aktördür. Diğer akılda kalan karakterler arasında Komando, Predator, İkizler, Toplam Geri Çağırma, Gerçek Yalanlar, Silgi, Teminat Hasarı, Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi ve Sylvester Stallone'un aksiyon filmlerine gösterdiği bir minyatür, The Expendables ve The Expendables'da genişletilmiş rol bulunmaktadır.