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Termik santralde 20 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

37 yaşındaki Sami Dursun, yaşamını yitirdi

10 Mart 2017 22:21

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren termik santralde çalışan 37 yaşındaki Sami Dursun, 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, termik santralde soğutma ünitesinde bakım ve söküm işleri yapan taşerön işçi Sami Dursun, iddiaya göre 20 metre yükseklikte bacada çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan 1 çocuk babası, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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termik santralişçiSami Dursun

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