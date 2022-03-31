Termik santral yapmak için zeytin ağaçlarını kesmeye geldiler, İkizköy halkı: Herkesi desteğe çağırıyoruz

Muğla Milas'ta İkizköy’de termik santral yapmak isteyen şirket zeytin ağaçlarını kesmek için harekete geçti. Özel güvenliğin köylüleri darp ettiği iddia edilirken, duruma tepki gösteren EMEP İl Başkanı Nuri Alikoç ve TİP Muğla İl Başkanı Volkan Çetin de gözaltına alındı. Ağaçların kesilmesini önlemeye çalışan köylüler, destek çağrısı yaptı.

Evrensel’in haberine göre, Aylardır Akbelen Ormanı ve bölgedeki zeytinlikleri Limak-İG ortaklığının termik santraline karşı koruyan İkizköy Çevre Komitesi zeytinliklerin korunması için Muğla, Milas Belediye başkanlarının yanı sıra tüm Muğla milletvekillerine ve siyasi partilere destek çağrısı yaptı.

Şirket özel güvenlilerinin İkizköylü kadınları darp etmesine tepki gösteren EMEP İl Başkanı Nuri Alikoç ve TİP Muğla İl Başkanı Volkan Çetin jandarma tarafından gözaltına alındı. Şeker hastası Alikoç'un bunu belirtmesine rağmen gözaltı aracında dar bir ortamda tutulmaya devam edildiği, Çetin'in ise ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İkizköy’de sökülmek istenen zeytinliklerin olduğu bölgeden seslenen İkizköy Çevre Komitesinden Nejla Işık, “2017 yılında kamulaştırılan İkizköy merkez, eski adıyla Işıkdere de bulunan, sayısını tam bilemediğimiz zeytin ağaçlarını yıllardır kestirmiyorduk. Bugün söküm için geleceklerini öğrendik. Jandarma alana girmemize engel oluyor. Burada bir katliam var. Herkesi desteğe çağırıyoruz” dedi.

İkizköy Çevre Komitesinden Deniz Gümüşel “Yanınızdayız diyen herkesi Işıkdere’ye, zeytin katliamını önlemeye çağırıyoruz” dedi.

Muğla milletvekillerine de çağrı yapan İkizköylüler, “Alanda ihtiyacımız var size eğer Muğla’nın zeytinlerden olmasını istemiyorsanız lütfen alanına gelin. Şirket izinsiz, kamu yararı vs. hiçbir şeyi olmadan kanuna aykırı bir şekilde zeytinleri katlediyor” dediler.

TİP'li Kadıgil: İkizköy'e dayanışmaya davet ediyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Limak Holding'in Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy mahallesi sınırları içinde yer alan Akbelen Ormanı'nda zeytinliklerin kesilmesine ve jandarma tarafından yapılan gözaltılara ilişkin olarak, “Zeytinliklere ilişkin 1939 tarihli açık kanun hükmüne karşın Enerji Bakanlığı haddini fersah fersah aşarak bir yönetmelik çıkardı 1 Mart'ta. Kanun uyarınca çivi çakılmayacak zeytinlikleri yönetmelikle talan etmek, yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çekmek gayesindeki bu yönetmelik hukuksuzdur, vicdansızdır, daha mühimi yok hükmündedir. Buna rağmen az önce aldığımız bilgi uyarınca Muğla'ya bağlı İkizköy mevkiinde beşli çeteden birinin, Limak Holding'in zeytinlere saldırısı başlamış, kanuna aykırı yönetmeliği durdurması gereken kolluk kuvvetleri bölgeye giden çevrecilere saldırmış, Türkiye İşçi Partisi İl Başkanı ters kelepçeyle gözaltına alınmıştır. Kanuna aykırı yönetmelik suçtur. Enerji Bakanlığı suç işlemekte, kanuna karşı hile yapmaktadır. Tüm bölge halkını bu talana karşı oraya, İkizköy'e dayanışmaya davet ediyoruz. Muğla Valisine ve Enerji Bakanına şirketlerin değil, halkın hizmetkârı olduklarını utanarak bir kez daha hatırlatıyoruz.” Dedi.

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