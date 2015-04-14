Terlikli fotoğrafı alaya alınan Ali Uçar’dan 'ders' gibi cevap

Ali Uçar 28 yaşında. İzmir 'de yaşıyor. Ali'yi dünden beri neredeyse herkes tanıyor. Sebebi ise, onun metroda fotoğrafının çekilip sosyal medyada paylaşılması.

Ali'nin fotoğrafını çekip paylaşan kişi, onun kitap okumasınına gönderme yaparak, "Entel olcam, kız tavlıcam diye kendini yırtan izban kekosu terliklerine bayıldım" notuyla paylaştı. Ali Uçar bir gün bu fotoğrafa denk geldi ve kendi Facebook hesabından açıklama yaptı. Bu açıklamanın üzerine Ali Uçar'a destek mesajları geldi.

'Ben cebi çok zengin biri değilim...'

Ali Uçar açıklamasında kendini şöyle anlattı:

"Arkadaşlar fotoğraftaki kişi benim ve hiç utanmıyorum karşımda oturan kızın namusuna bakmadığım için... Ben cebi çok zengin biri değilim hatta ilkokul altı terkim, annem babam ayrı ama ben toplumun huzurunu kaçıran bir serseri olmadığım için utanmıyorum. Elbisem kirli, terliğim bindiğim metroya uygun değil, zihnimi kirletemiyorum... Param yettiğince kitap alıyorum, kütüphaneye gidiyorum...''

Ali Uçar'ın bu açıklaması sosyal medyada hızla yayıldı ve destek mesajları almaya başladı. İnsanlar Ali'ye kitap hediye etmek istediklerini söylediler.

Kitap desteğini kabul etmedi

Ama Ali bunu da kabul etmedi ve bir açıklama daha yaptı, ''Bana kitap vermeyi yahut hediye etmeyi düşünen arkadaşlar ben cebimdeki parayı kitapçıya vererek mutlu oluyorum çünkü ben o kitaba ücret ödersem yazarı kazanacak, yayın evi kazanacak matbaada çalışan insan kazanacak stantta duran öğrenci arkadaşımız ve kitapçılar kazanacak ve çoğalacağız.''