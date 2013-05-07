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Yaşam

Terliğin peşinden giden çocuk boğuldu

Terliğini düşen Gediz Nehri'nden almak isteyen Emirhan (10) boğularak yaşamını yitirdi

07 Mayıs 2013 10:10

Gediz Nehri'ne düşen terliğini almak isteyen 10 yaşındaki Emirhan Yeşilkaya boğularak can verdi.

Alınan bilgiye göre, olay Gediz Nehri üzerindeki Mehmet Ertekin köprüsü yakınlarında meydana geldi.

"Hıdırellez" dolayısıyla pikniğe gittiklerini belirten baba Salih Yeşilkaya, oğlu Emirhan'ın diğer ailelerin çocuklarıyla Gediz Nehiri kıyısında oynadığı sırada nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi.

Çocuğunu kurtarmak için kendisi, eşi ve komşularının suya atladığını ifade eden Salih Yeşilkaya, tüm aramalara rağmen Emirhan'ı bulamadıklarını söyledi.

Jandarma ve vatandaşların katılımıyla yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından nehirden çıkarılan Emirhan Yeşilkaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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