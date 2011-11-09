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Yaşam

Terkos Gölü'nde 4 ceset

İstanbul Arnavutköy'de balık avlamak için Terkos Gölü'ne açılan 4 kişi kayboldu. Gölde yapılan arama...

09 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul Arnavutköy'de balık avlamak için Terkos Gölü'ne açılan 4 kişi kayboldu. Gölde yapılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerin cesetlerine ulaşıldı.

Balık tutmak ve gezmek amacıyla kayıkla açıldıkları Terkos Gölü'nde kaybolan 4 kişiden diğer 2'sinin cesetlerine de ulaşıldı.

Balabanköy mevkisinden dün kayıkla Terkos Gölü'ne açılan 4 kişiden Yasin Bacak ve Hasan Yıldırım'ı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişilerin cesetlerini bularak çıkardı.

Gölde kaybolanlardan Şevket ve Yusuf Yıldırım'ın cesetlerine daha önce ulaşılmıştı.

Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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