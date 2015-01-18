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Yaşam

Terk edilmiş bebeği donmaktan kedi kurtardı

Rusya'nın Obninsk kentinde, Masha isimli kedi terk edilmiş bir bebeği vücuduyla ısıtarak donmaktan kurtardı

18 Ocak 2015 01:13

Rusya’da bir kedi, kutu içine konularak terkedilmiş bir bebeği vücuduyla ısıtarak, eksi 15 derecede donmaktan kurtardı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Obninsk kentinde Masha isimli kedi, yaşadığı apartmanın zemin katına bırakılan bebeği fark edince, bebeğin bulunduğu kutuya girerek bebeğin üstüne yattı.

Ruptly TV'nin haberine göre, Masha’nın miyavlamalarını duyan apartman sakini Nadezhda Makhovikova aşağı indiğinde önce kedinin bir sorunu var zannetti. Daha sonra ise Masha’nın sardığı 2,5 aylık erkek bebeği fark etti.

Yanında bir emzik, biberon ve alt değiştirme beziyle terk edilen bebek, yakındaki bir hastanede tedavi altına alındı. Masha ise sıfırın altında 15 dereceye varan soğuk havada hayatını kurtardığı bebeği hastaneye kadar yalnız bırakmadı.

Doktorlar, bebeğin yıkanmış ve karnının doyurulmuş olduğunu söyledi. Üzerinde hiçbir darbe izine rastlanmayan bebeğin soğuktaki en kritik saatlerini Masha sayesinde atlattığı belirtildi.

 

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