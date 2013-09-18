Terim: Seyircimden özür diliyorum, bütün kabahat benimdir

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Arena'da oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tip skorların arkasından çok fazla konuşulmaz ama bir şeyler de söylemek gerekiyor. Ağır bir şekilde 3 puan kaybettik. Rakibin yarım pozisyonu yok. Bizim ise 3-4 tane net pozisyonumuz var. Bu tip maçlarda ilk 32 dakika başka nasıl oynanabilir? Bir saniye, bir sadise bile konsantreden uzaklaşmamalısınız. Hatalar bizim canımızı alıyor. İkinci yarıya yine iyi başladık, beraberlik golünü atsak seyirciyle beraber daha farklı olacak. Ama onarılmaz bir hatayla 2-0 oluyor. Futbolcularımız oyundan düştü, ondan sonra da bıraktılar zaten. Az da oldu belki, daha fazla da olabilirdi" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Bize yazık, hakikaten bize yazık. Her şeyi tamam olan, hatta fazlası olan bir takımın zaten hata yapmamsı lazım. Ne kadar yapılmaması gereken şey varsa yapıyorsunuz. O zaman cezasını kesiyorlar, kestiler zaten. Kimsenin ilk 30 dakikada Real Madrid'i böyle yapacağına inanıyorum. Futbolun bazı kuralları var ve bunlar çok basit. Ne sadece koşmak, ne sadece mücadele etmek. Bu seviyede 'pardon' yok. İlk 30 dakikada rakibi abondane etmişsiniz. Kalecileri sakatlanmış. Belki diğer kaleci olsa Melo'nun kafasını çıkartamayabilirdi" ifadelerini kullandı.

Terim, "Sonuç olarak ben seyircimden özür diliyorum. Bütün kabahat benimdir. Şunu herkes bilmeli ki; Oyuncular bazen şahsiyet mücadelesi yapmalılar. Özür diliyorum, müthiş bir koreografi ve 5-1'de bile bağıran bir seyirci. Alışık olmadığımız bir sonuç oldu. İnsanı üzen taraf biz kendimize yapıyoruz. Real Madrid'i tebrik ediyoruz. Bana göre yediğimiz ilk gol, maçın kırılma anıdır. Tek pozisyon vermeyen bir Galatasaray, çok iyi oynayan bir Galatasaray. Böyle bir gol yerseniz, bu hale düşersiniz" şeklinde konuştu.