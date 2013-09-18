T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim: Seyircimden özür diliyorum, bütün kabahat benimdir

Fatih Terim, Real Madrid karşısında yaşanan 6-1'lik hezimet sonrası 'Şunu herkes bilmeli ki; Oyuncular bazen şahsiyet mücadelesi yapmalılar' diyerek futbolcularına göndermede bulundu

18 Eylül 2013 09:08

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Arena'da oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tip skorların arkasından çok fazla konuşulmaz ama bir şeyler de söylemek gerekiyor. Ağır bir şekilde 3 puan kaybettik. Rakibin yarım pozisyonu yok. Bizim ise 3-4 tane net pozisyonumuz var. Bu tip maçlarda ilk 32 dakika başka nasıl oynanabilir? Bir saniye, bir sadise bile konsantreden uzaklaşmamalısınız. Hatalar bizim canımızı alıyor. İkinci yarıya yine iyi başladık, beraberlik golünü atsak seyirciyle beraber daha farklı olacak. Ama onarılmaz bir hatayla 2-0 oluyor. Futbolcularımız oyundan düştü, ondan sonra da bıraktılar zaten. Az da oldu belki, daha fazla da olabilirdi" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Bize yazık, hakikaten bize yazık. Her şeyi tamam olan, hatta fazlası olan bir takımın zaten hata yapmamsı lazım. Ne kadar yapılmaması gereken şey varsa yapıyorsunuz. O zaman cezasını kesiyorlar, kestiler zaten. Kimsenin ilk 30 dakikada Real Madrid'i böyle yapacağına inanıyorum. Futbolun bazı kuralları var ve bunlar çok basit. Ne sadece koşmak, ne sadece mücadele etmek. Bu seviyede 'pardon' yok. İlk 30 dakikada rakibi abondane etmişsiniz. Kalecileri sakatlanmış. Belki diğer kaleci olsa Melo'nun kafasını çıkartamayabilirdi" ifadelerini kullandı.

Terim, "Sonuç olarak ben seyircimden özür diliyorum. Bütün kabahat benimdir. Şunu herkes bilmeli ki; Oyuncular bazen şahsiyet mücadelesi yapmalılar. Özür diliyorum, müthiş bir koreografi ve 5-1'de bile bağıran bir seyirci. Alışık olmadığımız bir sonuç oldu. İnsanı üzen taraf biz kendimize yapıyoruz. Real Madrid'i tebrik ediyoruz. Bana göre yediğimiz ilk gol, maçın kırılma anıdır. Tek pozisyon vermeyen bir Galatasaray, çok iyi oynayan bir Galatasaray. Böyle bir gol yerseniz, bu hale düşersiniz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

real madridfatih terimmaç sonrasıbasın toplantısıhezimetskoryenilgişahsiyetözürsuçlu

İlgili Haberler

Arena'da ağır yenilgi; Real Madrid Galatasaray'ın hatalarını affetmedi

Sarı-Kırmızılı takım, B Grubu'ndaki ilk maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Galatasaray Arena'da ağır bir yenilgi aldı

Ali Dürüst: Sözleşme olayı hepimizi olumsuz etkilemiş. Buna son vermemiz lazım

Dürüst, 6 - 1'lik Real Madrid mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Galatasaray adına kara bir gün diyebiliriz. Galatasaray takımı ve camiası bunu hak etmiyor" dedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24