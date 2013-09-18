Ali Dürüst: Sözleşme olayı hepimizi olumsuz etkilemiş. Buna son vermemiz lazım

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ali Dürüst, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon milli takımla mı yoksa Galatasaray'da mı devam edeceği yönünde oluşan gündemin sarı - kırmızılılara zarar verdiğini dile getirdi.

Dürüst, "Bugün Galatasaray adına kara bir gün diyebiliriz. Galatasaray takımı ve camiası bunu hak etmiyor. Son günlerde oluşan gündem sahiden hepimizi olumsuz etkilemiş. Buna son vermemiz lazım. Tekrar esas işimiz olan sahadaki futbola dönmemiz lazım. Bizlere, taraftarlara düşen bugünü unutup önümüze bakmak. Bu polemik Galatasaray'a zarar vermiştir. Bir an önce sona ermesi lazım. Bu gündemi el birliği ile değiştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.



Bu arada hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic de maçı izledi. Maçın ardından Real Madrid Teknik Direkötrü Carlo Ancelotti ile kısa bir görüşme yapan Bilic, daha sonra milli takımdan öğrencisi Real Madridli futbolcu Modric'i de tebrik etmeyi ihmal etmedi.