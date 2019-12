Terim: Parmak arası giymem

T24- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Parmak arası terlikten hoşlandığım söylenemez. Ben giymem" dedi.







Fatih Terim giyim konusunda yarattığı yenilikleri, kendine has tarzı ve karizmasıyla hiç görülmeyen ama hep merak edilen giyim tarzını kızı Buse Terim’in blog sayfası buseterim.blogspot.com okuyucuları için anlattı.

Belki çok klasik bir başlangıç olacak ama, dolabınızın vazgeçilmez ve olmazsa olmaz dediğiniz parçaları neler?

Seçim yapmak zor ama gömleklerim benim için çok kıymetli. Ardından da ayakkabılarım, pantolonlarım diye sıralama devam eder.

Giymeyi en çok sevdiğiniz renkler neler? Bir ara taktığınız renkli atkılar çok konuşulmuştu.. Her rengi severim ve giyerim ancak genelde koyu renkleri tercih ediyorum. Ceket, pantolon, takımlarda koyu renkleri daha çok seviyorum. Gömlekte ise maviyi severim. Renkli atkılar özellikle koyu elbise, kabanda hoş durduğu için kullanıyorum.



Özellikle İtalya’da yaşadığınız dönemde giyim tarzınız çok konuşuldu. Oradaki favori markalariniz nelerdi? En çok nerelerden alışveriş ederdiniz?

Floransa’da butik bir mağaza vardı. Gerekli her şeyi oradan alırdım. Hazır ürünler de vardı, kişiye özel dikim de yapıyorlardı. Tarzını beğendiğim bir yer olduğu için halen diktiriyorum oradan. Özellikle şu markaları tercih ediyorum diyemem. Herhangi bir yerden beğendim bir şey olursa alırım.

Bir erkek gözüyle size göre bir bayan nasıl giyinmeli, nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalı?Her bayanın herşeyden önce bir tarzı olmalı. Kendine ne yakışıyor bilmeli ve giydiğini rahat ve mutlu olarak giymeli. Önemli olan ne istediğidir kişinin. Beğendirmek için mi giyiniyor, kendi beğendiği için mi giyiniyor? İnsanın kendi sevdiği beğendiği keyif aldığını başkaları da beğenir. Aşırı olan herşeyden kaçınmalı bayanlar. Makyaj dahil.



Peki ya erkekler? Mesela gençler arasında tarzını beğendiğiniz birileri var mi?

Erkeklerin giyimi daha kolay. Çeşit az herşeyden önce. Özellikle son yıllarda daha çabuk giyinebiliyoruz. Düne kadar kravatla gidilmeyen bir yere gömlekle bile gidilebiliyor. Kazak içine fanila giyip çıkabiliyoruz. Jean her yere girdi. Giyim erkekler için daha kolay. Ayakkabı çok önemli erkeklerde. Temiz, boyalı ve şık ayakkabının erkek için önemli bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Giyim ve moda Türkiye’de çok ilerledi. Türkiyede gerek bakış açısı gerek moda ürünleri açısından pek çok markanın Avrupa’dan daha ilerde. Pek çok kişinin giyimini beğeniyorum. İsim vermeyelim.





Fatih Terim ve giyim tarzı denince akla gelen şeylerden biri atkı stiliniz, gömlek kivirislariniz şimdi de yeni bir moda olarak kabul edilen gözlüğünüzü gömlek yakanıza takışınız. Böyle şeyleri nasıl keşfediyorsunuz?

Açıkcası gözlük olayı tesadüfen oldu. Gömleğin cebi yoktu. Eşyalarımı sık kaybettiğim için gözlüğü cebe koyamayınca baktım gömlek yakası müsaitti. Oraya taktım. Arayış içinde değildim ya da moda olur bu diye düşünmedim ama güzel durdu sanırım. Atkıda belirleyici olan hava ve atkının uzunluğu... Bir kaç bağlama şekli biliyorum ve atkı değiştikçe bağlama şekli de değişiyor.. Gömlek kıvırışı rahatlık adına yaptığım bir şeydi. Ceketin içinde değilse gömleğin düğmelerini iliklemeyi sevmiyorum. Kıvırarak daha rahat hissediyorum.





Galatasaray Store’dan giydiğiniz ürünleri Liverpool-Galatasaray maçında neredeyse herkesin üstünde gördüm. Her giydiğiniz başka bir güzeldi. Bu ürünleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Bu ürünleri seçerken üzerinde bir renk uyumu olmasına ve ürünlerin doğru kombine edilebiliyor olmasına dikkat ediyorum. Yuvarlak yaka bir şey giymeyi pek sevmem. Onlar da zaten anladılar benim nelerden hoşlandığımı. O yüzden diğer tüm ürünleri beğenerek giyiyorum. Dediğim gibi önemli olan ürünlerin birbiriyle uyumlu kombine edilmesi.





Asla giymem diyeceğiniz bir sey var mi?

Parmak arası terlikten hoşlandığım söylenemez. Ben giymem.





Giyim alışverişinde nasil bir yöntem izlersiniz?

Gördüm beğendim aldım yöntemiyle. Bir gezeyim, tespit edeyim gibi bir sürecim yok. Sağolsun Fulya hanım ve kızlarımla alışverişlerde biraz vakit alır bu durum. Beğeniye sunduğumuz ürünler tartışmaya açık olduğu için zaman alır ama ortak kararla alırız. Kendi başıma olduğumda görüp, beğenip, alırım.



Sizin için rahatlık mı şıklık mı ön planda?

Şıklık elbette önemlidir ama rahat olmayan şıklığı kim ne yapsın... Mümkünse hem şık hem rahat olunabilir.





Son olarak.. Buse’s Fashion Blog izleyicilerine giyim, stil, ve moda hakkinda neler soylemek istersiniz?

Ben bu blogu çok beğenerek takip ediyorum. Herkese de takip etmesini öneriyorum. Bu blogda yer alma şansı tanıdığınız için teşekkür ederim. Bu arada blog sahibi olarak giyinme odamı açma kıyağımı da unutmazsanız sevinirim.