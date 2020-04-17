1 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihleri arasında askere gidenlerin terhis süresini 1 ay uzatan karar yürürlüğe girdi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle terhis süresini 1 ay uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda "1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzatılmasına, 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5'inci maddesinin fıkrası gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Koronavirüs tedbirleri kapsamında nisan ayında asker alımı yapılamayacağını söylerken "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN - TSK'da Koronavirüs önlemleri: Celp ve terhislere erteleme