TSK'da Koronavirüs önlemleri: Celp ve terhislere erteleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Koronavirüs tedbirleri kapsamında TSK'da alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamda nisan ayında asker alımı yapılamayacağını söylerken "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili açıklama yapıldı.

Terhis edilecek askerlerin terhisten önce 14 gün kontrol altında tutulacağını açıklayan Akar, "Aldığımız tüm bu tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu değerlendirdik" dedi.

Akar, "Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Akar, çalışma sonuçlarının en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirtti.