Terden elektrik üreten pil yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki California Üniversitesi’nde insan terinden enerji üreten ‘pil’ geliştirildi. Dövme şeklindeki ‘biyopil’ terde doğal olarak bulunan laktatla çalışıyor. Uzmanlar, bu yolla elde edilen enerjiyle, nabız ölçen cihazlar, dijital saatler ve hatta cep telefonlarını bile çalıştırmanın mümkün olabileceğini belirtiyor.



BBC Türkçe’de yer alan habere göre, taşınabilir cihazları "insan gücü"yle çalıştırma hayali, birçok yaratıcı projeye ilham kaynağı oldu. Geçmişte insanın hareketlerinin oluşturduğu basınçla enerji elde edilirken, bir grup uzman vücuda nakledilen biyohücreleri kanla çalıştırmayı başardı. California Üniversitesi'nden Dr. Wenzhao Jia, Angewandte Chemie adlı bilim dergisindeki makalede "Bizimki terle çalışan ilk cihaz. Konsepti kanıtladık" dedi.



Jia, "Şu anda elde edilen enerjinin miktarı büyük değil. Sadece 4 mikrovat. Ama küçük elektronik cihazları bu yolla çalıştırmak için çaba harcıyoruz" diye konuştu. Dr. Wenzhao Jia ve ekibi biyopil üretmek için yola çıkmamıştı. Amaçları, laktat seviyesini ölçmek için derinin üzerine konan bir cihaz geliştirmekti. Sporcular, antrenmanlar sırasında ne kadar çalıştıklarını ve performanslarını değerlendirmek için laktat seviyelerini ölçüyor. Ancak bunun için kan örneği almak gerekiyor.

'Daha az atletik olanlar daha çok üretiyor'

Dr. Jia ve ekibi, laktat ölçümlerini pratik hale getirmek için dövme şeklinde bir sensör geliştirdi. Jia, "Ben de taktım. Hissetmiyorsunuz. Gerçeken dövme gibi. Sadece sporcular değil, egzersiz yapan birçok kişi ne kadar aşama kaydettiğini görmek istiyor. Nabzımızı ölçebiliyoruz ama fiziksel geri bildirimi, kimyasal veriyle birleştirirseniz, durumunuzu çok daha iyi değerlendirebilirsiniz" dedi.



Dr. Jia ve ekibi daha sonra bu sensörü terle çalışan bir biyopile dönüştürdü. Ekip, laktattan eleoktronları çeken bir enzim yardımıyla çok az miktarda enerji üretildi. Egzersiz bisikleti kullanan gönüllüler üzerindeki testlerde, bu dövmelerin bir santimetre karesinde 70 mikrovata kadar elektrik üretildi.



İlginç bir şekilde, en fazla elektriği daha az atletik bir vücuda sahip olanlar üretti. En az elektriği ise en iyi durumda olanlar (Haftada üç kezden fazla spor yapanlar) üretti. Dr Jia, "Daha az spor yapanların daha kısa süre içinde halsiz kaldığı ve daha fazla laktat ürettiğini düşünüyoruz" dedi.