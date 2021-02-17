"Terbiyesiz" geriliminin ardından Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan "yanıtını alacağım" dediği 5 soru neydi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında, Gara'da PKK tarafından verilen 13 şehide ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu kendisine "terbiyesiz" şeklinde yanıt veren Erdoğan'a beş kuruşluk dava açmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün katıldığı kongrede Kılıçdaroğlu'na "Ya sen ne yüzsünsüz? 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif." şeklinde yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözleri üzerine Twitter hesabından 5 soruya yanıt alamadığı vurgusunu yaptı.

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Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelttiği 5 soru şöyle:

Kılıçdaroğlu; "Erdoğan'a 5 soru soracağım. Bu soruların cevabını ondan millet adına bekleyeceğim. Soru 83 milyonun sorusudur." diyerek şu soruları yöneltti:

1.Bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana Başbakan olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?



2.Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?



3.Yıllarca “dostum Trump” diye böbürlenip durdunuz. neden dostluğunuzu, vatan evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarmak için kullanmadınız?



4.Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkıları olmuş İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der gibi ulusal insan hakları örgütleri ile Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu evlatlarımıza zarar gelmemesi ve serbest bırakılmaları için en azından çağrıda bulunmak hiç mi aklınıza gelmedi?



5.Rize’de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu, ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması amacıyla başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Erdoğan’a beş kuruşluk dava açacaklarını duyurdu. Çelik, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında, Yine 5 Paralık dava açıyoruz! @kilicdarogluk’nun muhataba biçtiği değer gereğince! “Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır!” eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız!" dedi.

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