Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 5 soru sordum, bana hakaret ediyorsun; işin reklamına kaçıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da gerçekleştirdiği kongrede kendisine "terbiyesiz herif" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hangi gerekçe ile hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. O 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım." şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın sorulan sorulara cevap vermek yerine hakaret ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. O 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım" dedi. Sosyal medyadan bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

"Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip, 'terbiyesiz' bile diyor. Ne için söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Ve kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum, milletimiz adına sordum. 5 soruya yanıt ver dedim, en azından toplum neyin olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçe ile hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. O 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım."

TIKLAYIN: Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için "Sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verirken, "Ya sen ne yüzsünsüz? 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif." ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Erdoğan'dan "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yüzsüzsün; terbiyesiz herif!