Tepkilerin ardından tarihi Hirami Ahmed Paşa Mescidi'ne takılan klima söküldü, bahçesindeki kümes kaldırıldı

Duvarları delinerek klima takılan, PVC ve Fayans kaplama yapılan, plastik lambalar eklenen 1300 yıllık tarihi Hirami Ahmet Paşa Mescidi’ne yapılanlarla ilgilş gelen tepkiler sonrasında klimalar söküldü. Ayrıca tarihi yapının bahçesine konan kümes de kaldırıldı.

İstanbul Fatih’te bulunan Bizans döneminde inşa edilen yapı fetihten 150 yıl sonra Hirami Ahmet Paşa tarafından mescide çevrildi. Günümüzde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tarihi yapı Diyanet tarafından cami olarak kullanılıyor. Yapının üstüne dev bir klima yerleştirildiğini, 1300 yıllık yapının duvarlarına sırtını yaslayan bir de kümes yapıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdıktan sonra tepki yağmıştı.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Mimari Restorasyon ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, tarihi yapının olduğu Balat semtine gitti. Kötü uygulamaları kaldırmak için cami görevlilerine sadece telefonla talimat verilmişti. Ancak ne belediyeden ne de vakıflardan yetkili kimse gelmedi.Dernek Başkanı Şahin şöyle konuştu:

“Cami görevlilerine telefonla talimat verilmiş. Başında bir yetkili, uzman yok. 1300 yıllık yapıdan söz ediyoruz. Klimacı gelmiş elinde çekiç binayı yıkacak. Ben de olmasam uzman yok. Böyle anlayış olur mu? Hani İBB nerede? Fatih Belediyesi nerede? Vali kaymakamı, kaymakam müftüyü, müftü imamı sıkıştırıyor. Zavallı adam ne yapsın? STK başkanı olarak, mimar olarak tek ben oradaydım, söküm çalışmalarında hamallık bile yaptım.”

Önceki gün akşam saatlerinde Fatih Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından “Balat bölgemizde bulunan tarihi Hirami Ahmet Paşa Cami’mizde gerekli çalışmalar yapıldı. Tarihi dokusunu korumaya devam edeceğiz. Ömer Erbil’e hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - Tarihi Hirami Ahmed Paşa Mescidi'nin camları PVC kaplanmış, klima takmak için yapının duvarları delinmiş!