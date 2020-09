Tepki çeken tweet'ini silmiş, "Lütfen bağışlayın" demişti; Haluk Levent gelen eleştirilere böyle yanıt verdi: Yeter be, sevin sevmeyin fikirlerim bu

Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in olayın ardından sosyal medya hesabından kadınlara verdiği 'tavsiye' mesajı eleştiri oklarının hedefi oldu. Eleştiriler sonrasında tweet'ini sildikten sonra özür dileyen Levent, tepkilerin gelmeye devam etmesi üzerine eski tweet'ini tekrar paylaşarak, "Yeter be özür filan da dilemiyorum! Sevin sevmeyin fikirlerim bu" diye yazdı.

"Şiddeti meşrulaştırmayın, yoksa öldürülürsünüz"

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından acımasızca öldürülmesi büyük tepki çekti. Sanatçı Haluk Levent, sosyal medyadan Pınar Gültekin'in fotoğraflarıyla beraber şu mesajı paylaştı:

"Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa öldürülürsünüz."

"Biraz abartmış olabilirim, lütfen bağışlayın"

Levent'in bu sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelen tepkielr üzerine tweet'ini silen Levent, şöyle yazdı:

"Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın."

Levent, sosyal medyadan gelen tepkiler bitmeyince yeni bir tweet daha atarak şunları kaydetti:

Ooooffff offff Yeter be özür filan da dilemiyorum! İyice cılkı çıktı işin. Sevin sevmeyin fikirlerim bu. Twiti tekrar yüklüyorum. Sondaki ölürsünüz kelimesini “dayak yersiniz , şiddet görürsünüz” olarak değiştirebilirsiniz.

"Kadın konfederasyon Dernekleri, kadın yazarlar beni uyarsınlar"

Levent ardından da, "Lütfen Kadın konfederasyon Dernekleri ve fikirlerine değer verdiğim kadın yazarlar beni uyarsınlar. Ben özeleştiri yaparım. Eksiğimi bu twit altına yazabilirler" diyerek tekrardan paylaştığı tartışmaların odağındaki paylaşımına yönlendirme yaptı.

Öte yandan Haluk Levent Twitter psofil fotoğrafını da değiştirerek "Pınar Gültekin" yazılı siyah bir görsel koydu.

Haluk Levent'ten videolu açıklama

