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Pınar Gültekin cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu vahşet son bulsun!

21 Temmuz 2020 12:02

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Pınar Gültekin cinayeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu vahşet son bulsun!

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Erkek şiddeti nedeniyle kadınlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Özgecan Arslan, Emine Bulut, Fatma Şengül, Rabia Tümkaya, Ceren Özdemir erkek şiddetine kurban giden kadınlardan sadece birkaçı. Son olarak beş gün önce kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni üstüne beton dökülerek ormana bırakılmış bir fıçının içinde bulundu. Olayla ilgili en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı gözaltına alındı. Zanlı suçunu itiraf etti. Pınar Gültekin'in ölümü kadına uygulanan erkek şiddetine karşı sosyal medyayı da bir kez daha ayağa kaldırdı.

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Sosyal medyada sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ile aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu binlerce kişi, #pinargultekin etiketiyle korkunç cinayete büyük tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle:

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