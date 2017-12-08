Tepki çeken doktora tezi için Erzincan Üniversitesi Rektörü'nden açıklama: Akademik özgürlük vardır

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. İlyas Çapoğlu, Erzincan Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Meriç Aybar’ın kaleme aldığı ve içerik şeklinde hazırlanması nedeniyle sosyal medyada tepki çeken doktora tezine ilişkin açıklama yaptı. Çapoğlu, "Bakıldığında pek çok kişinin eleştireceği bir tez görüntüsü göze çarpıyor, şöyledir, böyledir diyecek durumda değiliz, yanlış yapmış oluruz. Çünkü akademik özgürlük vardır, hangi şeye dayanarak bunu yapmıştır, onun ölçümünü yine bir hakem heyetine bırakmakta fayda var" dedi.

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. İlyas Çapoğlu, “19'ncu Yüzyılda Osmanlıyı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi” başlığını taşıyan ve daha önce yazılmış kitaplardan alınan bölümlerin aynen kullanıldığı tezde ayrıca bilgiler verilmek yerine sadece o bilgilerin hangi kitabın hangi sayfasında yer aldığı bilgisinin verildiği doktora tezinin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rektör Çapoğlu; "Dün basına yansıyan olay hepimizi üzdü, Bu tez vakasının bizim üniversitemizle hiç bir alakası yok. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılmış bir tez. Bu tez, tez danışmanı tarafından verilmiş, daha sonra çalışılmış, en son aşama da savunması yapılmış, jüri tarafından doktora tezi olarak kabul edilmiş, enstitüde de yayınlanmış. Daha sonraki aşamada tezin sahibi üniversitemiz de görev almış, burası bizi ilgilendiriyor. Haber de Erzincan Üniversitesi'nde çalıştığı için o şekilde basına yansıyor, Erzincan Üniversitesi'nde yapılmış gibi yansıtılıyor, yanlış olan tarafı burasıydı" diye konuştu.

"Sadece tezle üniversiteye girmiyor öğretim elemanları"

Yrd. Doc. Dr Meriç Aybar'ın Erzincan Üniversitesi'nde göreve başlaması ile alakalı da konuşan Rektör Çapoğlu "Akademide görev alma 2547 Sayılı YÖK Kanununun 23'ncü maddesine göre belirlenen usullere dayalı olarak bu akademisyeni üniversitemize kattık. Bu süreçte sadece tezle üniversiteye girmiyor öğretim elemanları, bunun yanında pek çok şartı da yerine getirmesi gerekiyor. Bu tezin yanında diğer bilimsel aktivitelerin hesaba katılmasıyla öğretim elemanı olarak atanıyor. Bu arkadaşımızın dosyasını incelediğimizde bütün süreçlerinin düzgün yapıldığını, bunun yanında kitaplarının, makalesinin ve seminerlerinin olduğunu gördük, jürilerin verdiği raporlar ve fakültesinin yönetim kurulu raporları olumlu cereyan ettiğinden ve sonuç olarak bildirilmesinden sonra biz bunların atamasını yaptık" diye konuştu.

"Akademik özgürlük vardır"

Hazırlanan tez ile ilgili yorum yapma durumunda olmadıklarını belirlenen akademik heyet tarafından incelenerek rapor oluşturulacağının da altını çizen Çapoğlu şunları söyledi: "Tamamen sosyal bilimler alanında yapılmış bir tez çalışmasıdır. Bu çalışma hakem jüri tarafından değerlendirilerek, rapor verilirse ona göre işlem yapabiliriz. Bakıldığında pek çok kişinin eleştireceği bir tez görüntüsü göze çarpıyor, şöyledir, böyledir diyecek durumda değiliz, yanlış yapmış oluruz. Çünkü akademik özgürlük vardır, hangi şeye dayanarak bunu yapmıştır, onun ölçümünü yine bir hakem heyetine bırakmakta fayda var."

İptal edilmesi durumunda başka bir süreç başlayacağını ifade eden Çapoğlu; "Hak ihlali yapmadan bunun gereğini yapmak zorundayız. Bu yapılmamış sayılırsa eğer, elde edilmemiş bir belgeyle sürece girildiği için onun gereği öyle yapılacaktır." dedi.