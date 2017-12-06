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Tepki çeken doktora teziyle ilgili Erzincan Üniversitesi’nden açıklama

Yardımcı Doçent Meriç Aybar'ın doktora tezinin "bilimselliği" sosyal medyada alay konusu olmuştu

06 Aralık 2017 22:32

Erzincan Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Meriç Aybar’ın kaleme aldığı doktora teziyle ilgili olarak tezin kabul edildiği Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi’nden açıklama geldi.

“19.yy’da Osmanlıyı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi” başlığını taşıyan ve “bilimselliği” tartışma yaratan tezle ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 2015 yılında yapılan bir doktora tezi ile ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara istinaden konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurularak gerekli işlemler başlatılmıştır. Süreç rektörlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından 3 Temmuz 2015’te kabul edilen 139 sayfalık doktora tezinin içeriğini yabancı yazarların kitaplarında yer alan Türkiye’yle ilgili yemek, içecek, hayvan adları ile atasözlerinin sayfa numaralarının oluşturması, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tüm Türkiye’de alay konusu olmuştu.

Sadece giriş bölümlerinde cümle bulunan ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı tarafından onaylanan tezle ilgili olarak YÖK’ten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verilmişti:

“Öncelikle bilinmesini isteriz ki YÖK, kurulduğundan bugüne kadar üniversitelerimizde yapılan hiçbir tezin akademik incelemesini yapmamış, kabul veya reddi sürecine müdahil olmamıştır. Bu kapsamdaki bütün işlemler, akademik özgürlük ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tezin sunulduğu üniversitelerin ilgili enstitülerince oluşturulan jüriler tarafından yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak, bilim dünyamızın tezlere erişimini kolaylaştırmak için tek bir merkezde toplayıp akademik camiamıza sunarken, her yönüyle üniversitelerimizin ilgili komisyon ve kurullarınca kabul edilmiş olan bu tezlerin içeriğine yönelik yeni bir inceleme yapılmamaktadır.”

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