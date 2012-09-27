TEPAV Merih Celasun Ödülü 2. Yılında…

TEPAV, Türkiye'nin yaşadığı yapısal problemlere çok önemli çözümler getirmiş olan Prof. Dr. Merih Celasun adına akademik çalışmaları ödüllendirmeye devam ediyor. "TEPAV Merih Celasun 2012 Ödülü" için yapılacak yarışmanın konusu “Türkiye’deki demografik eğilimler ve iktisadi yansımaları” olarak belirlendi.

"TEPAV Merih Celasun 2012 Ödülü" için başvurular alınmaya başlandı.Son başvuru tarihi 31 Mart 2013 olan yarışmada, birinci seçilecek çalışmaya 10 bin TL ödül verilecek. Katılımcıların yarışmaya katılım için bu tarihe kadar özgeçmiş, başvuru formu ve yarışmaya katılacak çalışmanın tamamı ile 1.000 kelimeyi geçmeyen özetini elektronik ortamda yarisma@tepav.org.tr adresine iletmesi gerekiyor.

Ödülün bu yılki jürisi Aysit Tansel, Baran Tuncer, Dani Rodrik, Ercan Erkul, İnsan Tunalı, Serdar Sayan, Seyfettin Gürsel ve Cem Behar’dan oluşuyor. Jürinin değerlendirmesinin ardından ödülü kazanan çalışma hem TEPAV’ın web sitesinde “Merih Celasun’a Saygı Günü” başlığı altında duyurulacak, hem de başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecek. “Merih Celasun Ödülü” de 2013 yılında, tarihi TEPAV tarafından belirlenecek olan “Merih Celasun’a Saygı Günü”nde düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

“Türkiye’deki demografik eğilimler ve iktisadi yansımaları” konusu altında yapılacak çalışma için aşağıda belirtilen alanlar katılımcılara yol gösterici olabilir:

Türkiye’nin, demografik eğilimlerin sunduğu fırsatları değerlendirip, tehditlerden kaçınabilmesi için izlemesi gereken politikalar;

Türkiye’deki demografik gelişmelerin beşeri sermaye ve sürdürülebilir büyümeye etkisi;

Yüksek işsizlik, demografik geçiş ve üretimde yapısal dönüşüm bağlantısı;

Avrupa ve dünyadaki nüfus yaşlanmasının Türkiye ekonomisine yansımaları;

Türkiye’de nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik ve kamu maliyesi üzerine etkileri;

Demografik eğilimler ışığında, gelir eşitsizliği, genç işsizliği ve çocuk yoksulluğu sorunlarının incelenmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi;

Nüfus artışının çevre koşulları üzerinde yaptığı baskı.