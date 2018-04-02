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Kültür-Sanat

Teoman'ın “Fasa Fiso” kitabı okuyucuyla buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziği sanatçısı Teoman’ın anılarını kaleme aldığı “Fasa Fiso”, 6 Nisan’da yayımlanacak

02 Nisan 2018 14:32

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziği sanatçısı Teoman’ın anılarını kaleme aldığı “Fasa Fiso”, 6 Nisan’da yayımlanacak.
Teoman\'ın, çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlattığı “Fasa Fiso” adlı kitabı, 6 Nisan’da raflardaki yerini alacak. Kitapta, çocuksu bir mesleğe hayatını vermiş bir kişinin hikâyelerinin bulunduğunu belirten Teoman, kitapla ilgili kendi yazdığı basın bülteninde şu ifadeleri kullandı:
“Kitabım Fasa Fiso bitip de, iş basın bülteni yazmaya gelince, bari birinci elden ben yazayım dedim bülteni. Fasa Fiso kitabını başta böyle tasarlamamıştım ben. Aslında, yirmi küsur yıllık röportaj arşivim ofisimizin duvarlarında boylu boyunca duruyordu ve ben bunlardan bir seçki yapıp yayınlamak istedim. Sonra aklıma geldi, yıllar boyunca bazı gazetelere, dergilere yazılar yazmıştım ara sıra, onları da bu kitaba ekleyeyim dedim. Sonrasındaysa iş çığırından çıktı,  kendimi bu kitabı yazar buldum. Önceleri biraz hikâye ve bol röportaj seçkisi hayal etmişken, hikâyeler arttı, röportajlar kısaldı. (Bu röportaj seçkisini daha sonra ayrı bir kitap olarak yayımlayacağım.) Kitabı yazarken bir ara korktum, iş başlangıçta hayal ettiğimden daha ciddiye bindi diye. Hikâyeleri kronolojik sıraya koymuştum, aralara röportajlar girmişti, yazdıklarımı ve yazmayı sevmiştim ama sonuç ciddi bir otobiyografiye benzemiyordu. Kitapta birçok şey anlatmaya çalıştım. Çocukluk bakış açıları, hayatı, müziği ve daha pek çok şeyi anlamlandırma çabaları, büyüme sancıları, kafa karışıklıkları, hayat hedefleri, yıllarla değişim ve eninde sonunda, geldiğim şu noktadan bana geçmişin nasıl gözüktüğü gibi pek çok şey… Çocukluğumda, gençliğimin ilk dönemlerinde beni etkilemiş insanları ve olayları da anlatmaya çalıştım. Çocukluğu 70’li, 80’li yıllarda geçmiş kişilerle ayrı bir bağ kurmak istedim. Şu dikkatimi çekmişti: Ne zaman kendi jenerasyonumdan insanlarla bir araya gelsek, sohbet eninde sonunda o dönemlerdeki çocukluk anılarına, detaylarına geliyor, hepimiz iştahla anılarımızı anlatıyorduk. Ben de kitapta, kendi hikâyelerimi anlattım. O dönemin, çocuk kişiliğimi nasıl etkilediğini belirtmek için. Müziğin, yaptığım işin, şarkıların beni nasıl etkilediğinin de hikâyesini anlatmak istedim. Çocuksu bir şekilde etkilenmiştim bu işten, o bakış açısıyla yazmaya çalıştım yaptığım işi. Müzik uğraşımda çocukluğumdan, bugüne beni etkilemiş birçok kişiye de yer verdim o günleri anlatırken. Peki bu kitabı niye çıkarıyorum? Çok cevabı var bunun, bazılarını yazayım. Ben yeni yetişirken, bu tarz kitapları yalayıp yutardım. Sevdiğim bir sanatçıya dair her şeyi bilmek isterdim. Ayrıca, röportaj okumayı ve olaylara farklı gözlerle bakan birilerinin fikirlerini duymayı da çok severdim. Sadece etkilenmek için değil, kendi bakış açımı oluşturmama da yardım ederdi bu tarz röportajlar. En önemli nedenlerden birini sona sakladım. Sanatçının kişiliğinin, yaptıklarına bir başka boyut daha kazandırdığını düşünüyorum. Bu işe de yarasın isterim yazdığım kitap. Kitaptaki hikâyeleri “light” bir perspektiften yazmaya çalıştım. Geçmişin dertlerini, üzüntülerini de bu perspektiften yansıtmaya baktım. İnsanlar bu kitaptan çıktıklarında, hafif hissetsinler istedim. Çok önemli hikâyeler beklemeyin okurken.  Eninde sonunda çocuksu bir mesleğe hayatını vermiş bir kişinin hikâyelerini okuyacaksınız. Ne kadar önemli olabilir ki bu hikâyeler? Zaten o yüzden kitabımın adı da, Fasa Fiso.\"

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