Teoman'dan veda konseri

T24 - Türk rock müziğinin öncü isimlerinden Teoman, hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor.

Çeşme yepyeni bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şeker Bayramına denk gelen 1-2 Eylül tarihlerinde Babylon Aya Yorgi’de çok sahneli, taptaze bir festival gerçekleşecek: Babylon Soundgarden 2011. Yabancı ve yerli birçok grup ve DJ’in performans göstereceği gün boyu sürecek etkinlikte; plajda beach volley, langırt turnuvası ve futbol gibi farklı aktiviteler de yer alacak.



Çeşme’nin yepyeni müzik festivali Soundgarden festivalinde Teoman ve Büyük Ev Ablukada performans gösterecek. Müziği bıraktığını açıklayan Teoman bu konserle hayranlarına da veda etmiş olacak...



İkinci günün programı ise tamamen Fransız grup Nouvelle Vague’ın küratörlüğünde gerçekleşecek: Nouvelle Vague, Maxence Cryin, Phoebe Killdear and The Short Straws ve Little Fish’in performanslarının yanı sıra İngiltere’nin house müzik duayeni Norman Jay, Mabbas, Tutan, Cervus, Mehmet Garan, Style-Ist, Club Bangkok, Selekta Firuzağa ve Ras Memo gibi DJ’ler de performans gösterecek.



Gündüz 12.00’de DJ’ler eşliğinde Beach Party ile start alacak Babylon Soundgarden’da canlı performanslar ise 18.00 itibariyle ana sahnede başlayacak.



Bayram tatili için en eğlenceli alternatiflerden biri, yazın son festivali Babylon Soundgarden’ın biletleri Biletix üzerinden satışta!

Babylon Soundgarden Program

1 Eylül Perşembe // Teoman, Büyük Ev Ablukada, Cervus, Club Bangkok, Mehmet Garan, Selekta Firuzağa & Ras Memo, Della Miles DJ Set, Tobumusikizm, Öbür Dünya, Djake

2 Eylül Cuma // Nouvelle Vague, Norman Jay, Phoebe Killdear & The Short Straws, Little Fish, Maxence Cryin, Tutan, Mabbas, Selekta Firuzağa & Ras Memo, Style-ist, Della Miles DJ set, Dancing Birds Feel The Beat, Erel Eryürek, Billy Not On Holiday, Shangri La Soundsystem.