Teoman'dan mülteciler için şarkı: Kalbinde bana yer var mı?

Rock şarkıcısı Teoman mülteciler için bir şarkı yazdı. Söz ve müziği kendisine ait olan ‘Limanında’ isimli şarkının klibinde iki mültecinin hikayesine yer verildi. Klip boyunda iki mülteci Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a geçmek için hazırlanırken klibin sonunda mülteci botu denizde ilerken Teoman “Kalbinde bana yer var mı?” diye soruyor.

Eski hayatlarını geride bırakmak zorunda kalarak yeni bir yaşam kurmak üzere Suriye'yi terk eden çiftin gerçek hikayesini yansıtan klip projesi için UNICEF ve Birleşmiş Milletler'den de destek alındı.

Klibin hikayesi

Teoman'ın yeni albümü 'Eski Bir Rüya Uğruna' albümü satışa sunuldu. Albümde yer alan 'Limanında' şarkısı için yeni bir klip yapan ünlü şarkıcı dünyanın ortak sorunu haline gelen mülteci sorununu işledi. Suriyeli Beriwan ve Wassim'in ikilisinin Türkiye'den Almanya'ya göç etme hikayesini anlatan klip belgesel şeklindeki kurgusu ve anlatımıyla, dikkatleri, savaşlar yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilere çeviriyor.

Beriwan ve Wassim adlarındaki bir kadın ve bir erkeğin Türkiye üzerinden Berlin'e kaçma macerasını anlatan klipte, çiftin yolculuğunun tüm etapları konu edildi. Yönetmenliğini Charles Richards'ın üstlendiği ve 10 günde tamamlanan klipte, müzisyen Wassimin savaşın başlamasıyla gerçek mesleği doktorluğa yeniden başlaması ve çiftin birbirini kaybedip 4 ay sonra yeniden kavuşmaları anlatıldı.

Eski hayatlarını geride bırakmak zorunda kalarak yeni bir yaşam kurmak üzere Suriye'yi terk eden çiftin gerçek hikayesini yansıtan klipte, çiftin Suriye'den Gaziantep'e, oradan İstanbul'a sonrasında İzmir ve Yunanistan'a gerçekleşen yolculukları aracılığıyla mültecilerin acı dolu hayatları tüm gerçekçiliğiyle yansıtıldı.



Eski hayatlarını geride bırakmak zorunda kalarak yeni bir yaşam kurmak üzere Suriye'yi terk eden çiftin gerçek hikayesini yansıtan klipte, çiftin Suriye'den Gaziantep'e, oradan İstanbul'a sonrasında İzmir ve Yunanistan'a gerçekleşen yolculukları aracılığıyla mültecilerin acı dolu hayatları tüm gerçekçiliğiyle yansıtıldı.

Yönetmen Charles Richards ve dikkat çekmemek için kurdukları küçük ekibin bütün macera boyunca, Wassim ve Berivan'ı takip ettikleri klip projesi için UNICEF ve Birleşmiş Milletler'den de destek alındı.

'Limanında' şarkısının sözleri şöyle:

Bagajsızım, sadece bir kaç kıyafet

Kahvaltım çayla simit

Benim hikayem neydi, unuttum

Elimde yaralar, biraz da cüret

Bırak artık dünyayı

Zarları hileli

Yorgunsun

Yüzünden belli

Bırak artık dünyayı

Zarları hileli

Ağlamışsın

Gözlerinden belli

Ne ateşler yanıyor

Ne ateşler sönüyor

Ne savaşlar oluyor

Ne gidenler dönüyor

Limanında gemiler var mı?

Sinirlerim laçka dolunaydan mı?

Ter içinde heyecandan mı?

Kalbinde bana yer var mı?

Hücremdeyim cezam müebbet

Prangam yüreğimde

Tanrı verir bu kez belki de

Yarattığına merhamet