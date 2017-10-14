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Kültür-Sanat

Teoman’dan 23 bin kişiye konser

Orhan SENCER/ANKARA, (DHA)- TÜRK Rock Müziği'nin önde gelen isimlerini bir araya getiren 'Milyonfest Ankara'nın ikinci gününe Teoman damgasını vurdu

14 Ekim 2017 13:18

Orhan SENCER/ANKARA, (DHA)- TÜRK Rock Müziği\'nin önde gelen isimlerini bir araya getiren \'Milyonfest Ankara\'nın ikinci gününe Teoman damgasını vurdu.
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleşen festivalin ikinci gününde Teoman, 23 bin müziksevere konser verdi. Teoman, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Festivalde dün Teoman’ın yanı sıra Manga, Seksendört, Pinhani, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Pamela, Mehmet Güreli, Özge Fışkın, TNK, Vokalemun ve Utepils de sahneye çıktı.
Yarın sona erecek festivalde bugün Şebnem Ferah, Selda Bağcan & Boom Pam, Kurban, Cem Adrian, Ogün Sanlısoy, Kurtalan Ekspres, Flört, Hüsnü Arkan, Black Tooth, The Madcap, Çamur ve Dilhan Şeşen konser verecek.

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