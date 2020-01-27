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Teoman: Tükenmişlik yaşıyorum

"Yarı emekliyim, düet de istemiyorum"

27 Ocak 2020 12:12

Şarkıcı Teoman, tükenmişlik yaşadığını belirterek “Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum" dedi.

Teoman, dün akşam Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Teoman, “Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Çünkü çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum” dedi.

2011 yılında müziği bıraktığını açıklayan Teoman, 2012'de sektöre geri dönmüştü. Teoman, 2017 yılında da oyunculuğu bırakmıştı.

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