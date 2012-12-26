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Teoman pazar günü evleniyor!

Teoman 'Neden bekliyoruz?' diyerek fotoğrafçı sevgilisi Ayşe Kaya ile düğün tarihini öne aldı

26 Aralık 2012 12:14

Geçtiğimiz yıl müziği bırakma kararıyla rock dünyasını şaşırtan Teoman, yaz başında evlenmeyi planladığı sevgilisi Ayşe Kaya’yla düğün tarihini öne aldı. Önce müziğe geri döndüğünü açıklayan, ardından Mart 2014’te baba olmak istediğini söyleyen Teoman, 30 Aralık Pazar günü nikâh masasına oturacak.

magazin.haberturk.com'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Ayşe Kaya ile evlilik için bütün planları bir kenara itip, “Neden bekliyoruz?” diyen Teoman, Les Ottomans Hotel’de nikâh masasına oturacak. Düğüne ikilinin ailelerinin yanısıra çok yakın arkadaşlarından oluşan 50 kişilik bir grup davet edildi.

Notre Dame de Sion Lisesi'nde okuyan Ayşe Kaya, Teoman gibi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu.

New York'taki School of Visual Arts ve International Center of Photography'de Hikâye konusunda eğitim alan Kaya, Türkiye'ye dönüşünün ardından düğün ve doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı.

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