Teoman: Müzisyen arkadaşlarımız o kadar zor durumda ki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim

Şarkıcı Teoman, yaz dönemindeki konser hazırlıklarına devam ederken ekonomik olarak zor günler geçiren müzisyenler hakkında konuştu. Sahne ücretinde indirim yapan Teoman, "Müzisyen arkadaşlarımız kazansın da gerisi önemli değil. Onlar o kadar zor durumda ki, biz şarkıcılar şikayet etmeyelim" dedi.

Yeni bir cover albümü hazırlayan Teoman albüm hakkında “8 şarkılık albüm yılbaşında çıkacak, adı ‘Âşık Bir Adam’ olacak. Yüksek Sadakat ve Sena Şener’in şarkıları da yer alacak” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere 15 Temmuz’da Denizli konseriyle döneceğini söyleyen ünlü rock’çı, “Harbiye Açıkhava’da da dört konserim olacak. Bu dönemde ne kadar konser verirsek o kadar iyi” dedi.

Kendisine yeni bir orkestra kuran Teoman, sahne ücretinde indirim yaptığını da açıkladı: “Biz kendi aldığımız paradan feragat ediyoruz. Orkestramız normal parasını alıyor. Müzisyen arkadaşlarımız kazansın da gerisi önemli değil. Onlar o kadar zor durumda ki, biz şarkıcılar şikayet etmeyelim.”