T24 LogoT24 Logo
Magazin

Teoman: Homoseksüel olsaydım daha mı iyiydi

Teoman'ın hayatını anlattığı Fasa Fiso adlı kitabı 6 Nisan'da çıkıyor

10 Nisan 2018 16:47

Teoman'ın, çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlattığı Fasa Fiso adlı kitabı, 6 Nisan’da raflardaki yerini aldı. Çapkınlıklarıyla sürekli gündemde olan Teoman'ın, anı kitabında bu konuya da yer verdi.

20'li yaşlarındayken annesinin çapkınlıklanndan dert yandığını belirtip, "Anneme ya homo olsaydım daha mı iyiydi" dedikten sonra hemen telaşlanıp, "Aman Allah korusun, cık cık" deyip tahtaya vurup konuyu bitirmişti" ifadelerine yer verdi.

Posta'da yer alan habere göre, Kitapta, çocuksu bir mesleğe hayatını vermiş bir kişinin hikâyelerinin bulunduğunu belirten Teoman, kitapla ilgili kendi yazdığı basın bülteninde şu ifadeleri kullandı:

“Kitabım Fasa Fiso bitip de, iş basın bülteni yazmaya gelince, bari birinci elden ben yazayım dedim bülteni. Fasa Fiso kitabını başta böyle tasarlamamıştım ben. Aslında, yirmi küsur yıllık röportaj arşivim ofisimizin duvarlarında boylu boyunca duruyordu ve ben bunlardan bir seçki yapıp yayınlamak istedim. Sonra aklıma geldi, yıllar boyunca bazı gazetelere, dergilere yazılar yazmıştım ara sıra, onları da bu kitaba ekleyeyim dedim. Sonrasındaysa iş çığırından çıktı, kendimi bu kitabı yazar buldum. Önceleri biraz hikâye ve bol röportaj seçkisi hayal etmişken, hikâyeler arttı, röportajlar kısaldı.

 

ETİKETLER

teomankitaphomoseksüelçapkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24