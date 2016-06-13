Her koleje farklı TEOG puanıyla öğrenci alacak

Vatan gazetesi yazarı Sadık Gültekin, her kolejin 4 farklı puan türü ve hesaplaması ile TEOG'dan öğrenci alacağını belirterek "2016-2017 öğretim yılında özel okullar, TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) derslerinin sınav sonuçlarından bazılarını kullanarak, 4 farklı puan türü ve hesaplama ile öğrenci alacak" dedi.

Gültekin'in yazısından satır başları şöyle:

Özel okullar, TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlardaki derslerin tümünü veya bazılarını esas alarak kendi yönetmeliğine göre öğrenci alacak.

2016-2017 öğretim yılı için özel okullar, kendi yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre kayıt işlemlerini yapacak. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacak ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler. Ayrıca bu öğrenciler, okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyan öğrenciler için mümkün olacak.

Yüzde 100 burslular

Özel okullarda yüzde 100 burslu okutulacak öğrenciler, bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5’lik dilimden seçilerek yapılacak. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk yüzde 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk yüzde 5’lik dilimden karşılayacaklar.

“Özel Okula Kayıt Yaptıracağım Tercih Yapmayacağım” butonunu işaretlediği halde 9 Eylül’e kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

Türk ve yabancı özel liselerin kimi TEOG derslerinden 4’ünü, kimi tümünü kullanacak. Bazı okullar MEB’in açıkladığı yerleştirme puanına göre öğrenci alacak bazıları da kendi puan hesaplamasını yapacak. Bu yıl özel okula kayıt yaptıran öğrenciler, devlet liselerini tercih edemeyecek.

Bu yıl velileri her biri birbirinden farklı puan hesaplaması ve taban puanlar bekliyor, çünkü her kolej TEOG derslerinin sınav sonuçlarından bazılarını kullanacak. Kolejler 4 farklı puan türü ve hesaplama ile öğrenci alacak. Devlet okullarını da eklediğimizde ortaya 5 farklı puan türü çıkıyor.

Kendi puanlarını açıklayacaklar

Yabancı özel liseler öğrencilerini kendileri seçecek. Bu okullar genel olarak TEOG sınavlarından 4’ünü kullanacak ama aralarında tüm sınavları ve okul puanlarını kullanacaklar da olacak. Her birinin puan hesaplaması da puanları da farklı olacak.

Özellerin puan türleri

- Robert okul notlarını dikkate almıyor: Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılan toplam 8 sınavın sonucuna bakılacak. Birinci dönem sınavları yüzde 30, ikinci dönem yüzde 70 etkili. Bu yüzden Robert’i isteyenlerin ikinci sınavda daha başarılı olması gerekiyor. Türkçe ve Matematik sınavlarının katsayıları 3 diğerlerinin 2 olacak. Okul notları kullanılmayacak. Kolejin en yüksek puanı 1000 olacak. Puan eşitliği durumunda sırasıyla Türkçe 2, Türkçe 1, Matematik 2, Matematik 1, Fen 2, Fen 1, İnkılap Tarihi 2 ve 1 sınav puanları yüksek olan kayıt hakkı kazanacak.

- Fransız liseleri ortak hareket ediyor: 4'ü İstanbul’da biri de İzmir’de olan Fransız liseleri Saint Joseph, Notre Dame De Sion, Sainte Pulcherie, Saint Michel, Saint Benoit ve İzmir Saint Joseph, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılan toplam 8 sınavın sonucunu dikkate alacak. Her iki dönem sınavlarının etkisi yüzde 50. Türkçe sınavının katsayısı 3, diğerlerinin 2 olacak. Okul notları dikkate alınmayacak. En yüksek puanı 900 olacak.

- Alman Lisesi yabancı dil sınavına da bakıyor: Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Yabancı Dil derslerinden yapılan 8 sınavın sonucunu dikkate alacak. Birinci ve ikinci dönem sınavların sonuçları yüzde 50 etkili. Türkçe dersinin katsayısı 3, diğerlerinin 2. En yüksek puanı 900 olacak. Okul notlarını dikkate almayacak.

- Amerikan kolejleri aynı formülü uyguluyor: Ü.Amerikan ile İzmir ve Tarsus Amerikan Kolejleri öğrencilerini aynı formülle hesapladıkları yerleştirme puanına göre alacak. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden birinci ve ikinci dönem yapılan toplam 8 sınavın sonucunu dikkate alacak. Tüm derslerin katsayıları eşit olacak. İki sınavın sonuçları toplanıp ikiye bölünecek ve öğrencinin puanı hesaplanacak. En yüksek puanı 400 olacak. Okul notu kullanılmayacak. Okulun yerleştirme puanı öğrencinin girdiği 8 sınavın puanları toplanıp ikiye bölünecek.

- İtalyanlar için YEP önemli: G.Galilei, İtalyan Lisesi ve S. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu öğrencilerini aynı formülle hesaplanan puana göre alacak. Bu okullar Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olmak üzere 6 dersten yapılan toplam 12 TEOG sınav sonuçlarını kullanacak. Okul notlarını da dikkate alacak. MEB tarafından açıklanan Yerleştirmeye Esas Puanı dikkate alacak. Bu puan 500 tam puan üzerinden açıklanacak.

Okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

- Okul Mesafesi: Bu şart her zaman ilk sıralarda yerini alır, çünkü seçeceğiniz en iyi okul, evinize yakın olan okuldur. Tercih yaparken ilçe mi okul mu tercihi yaptığınıza dikkat etmekte fayda var. Çok daha iyi bir okul uzak diye yazmamak yerine farklı çözüm yolları aramakta yarar olacaktır.

- Sınıf Mevcudu: Yeni çıkan kararla Anadolu Liselerinde derslik sayıları 34’den 40’a çıkarıldı. Derslik mevcutları okulları gezdiklerinde velilerin sorması gereken ilk sorular arasında yer almalı.

- Eğitim Modeli: Seçeceğiniz her lise size farklı kariyer planları sunar. Öğrenim göreceğiniz üniversite ve bölüme göre lise seçimi, dikkat etmeniz gereken en önemli unsurdur. Seçeceğiniz her lisenin size farklı kariyer planları sunduğu gerçeğini unutmamalısınız. Ağırlıklı olarak mühendis yetiştiren Alman ekolü okullar, daha çok siyasal bilimler mezunu veren Fransız ekolü okullar bunun en güzel örneklerinden bazıları.

Tıp için fen lisesi

Tıp ya da sağlık bilimlerini seçecekseniz, doğru lisenin fen lisesi olduğunu söyleyebiliriz.

Seçeceğiniz lisenin eğitim müfredatının öğrencinin üniversite sonrasındaki hedefleriyle ilişkilendirilebilir olması önemli. Bu anlamda, bir lisenin mezunlarının hangi yükseköğretim programlarına yerleştiğini dikkatle incelemelisiniz.

Okul tercihini yalnızca akademik başarı ile sınırlandırmamak gerekiyor. Sosyal etkinlikleri ne kadar, sınava nasıl hazırlıyorlar, rehberlik biriminin yetkinliği, teknolojiyi kullanan bir okul mu, yurtdışı ile bağlantıları nedir, uluslararası işbirlikleri, yabancı dil eğitimi, anne baba eğitimleri ne kadar sıklıkta ve ne düzeyde, uygulanan testler ve envanterler var mı vb. sorular okul yöneticilerine sorularak detaylı bilgi alınabilir.

- Fiziki Yapı: Fiziki yapı, verilen eğitimin kalitesini artıran en önemli unsarların başında geliyor. Öğrencinin, öğretmenle daha fazla akademik temasta bulunabilmesi için sınıfların çok kalabalık olmaması gerekiyor. Öğrencinin öğrendiğini uygulayıp pekiştirebileceği ve böylece öğrendiğini kalıcılık düzeyine taşıyabileceği laboratuvar mekânlarının olması, dersliklerin konforlu, ferah ve ışık alan odalar olması, öğrencilerin sosyal özelliklerini geliştirebileceği sanat ve spor alanlarının olması, iyi bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlardır.

İyi lise, iyi bir üniversite demek

- Üniversite Başarısı: Üniversite başarısı bir lisenin akademik başarısını gösterir. İyi bir lise, iyi bir üniversite anlamına geliyor. Okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar, öğrenci koçluğu programları, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi, okulun rehberlik faaliyetleri, izlenen eğitim politikaları, üniversite hazırlık sürecindeki izlenen yol, beklenmedik sorunlar karşısında çözüm yöntemleri araştırılması gereken en önemli unsurların başında geliyor.

- Yabancı Dil: Dünyaya ayak uyduran, dünya vatandaşı yetiştiren okullar özellikle yabancı dil eğitiminde çok iyi olmalıdır. Yabancı dil olarak yalnızca İngilizce ile sınırlı kalmayan, öğrencilerin farklı dilleri tanımalarına da olanak sağlayan okullara öncelik tanınmalı. Sonradan Anadolu lisesine dönüşen liselerde yabancı dil yetkinliği bir hayli düşük, buna dikkat etmek gerekir. Yabancı dil öğrenimini üniversite aşamasına bırakmayan okullara öncelik tanınmalıdır.

- Sosyal ve Sportif Faaliyetler: Öğrencinin kendini tanımasına, zayıf yönlerini güçlendirmesine, güçlü yanlarını kontrol edebilmesine, inisiyatif kullanmasına, sorumluluk almasına, ekip çalışmasına uyum sağlamasına olanak sağlayan, özgüvenini yükseltecek, sosyal ilişkilerini kuvvetlendirecek faaliyetlin çokluğu, en az akademik başarı kadar önemlidir. Okul, sadece sınavlara değil, hayata da hazırlamalı. Hayat başarısı, sadece akademik başarı anlamına gelmiyor. Okul tercihlerinde, yalnızca velilerin değil öğrencilerin de tercih sürecinde aktif rol alması gerekiyor. Geleceklerine yön verirken onların isteklerini göz ardı etmemek ve değerli olduklarını hissettirmek çok önemli.