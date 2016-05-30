TEOG puanlarını artırmak için notları yükselten özel okullara ceza geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul başarısının da etkili olduğu Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nde (TEOG), “hormonlu not” kullanan özel okullar için yeni düzenleme getiriyor. Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, yasal düzenlemeyle artık öğrencilerin notlarını şişiren okullar kapatılabilecek. Okul sahibi 5 yıl boyunca başka bir okul açamayacak.

200 OKUL BELİRLENMİŞTİ: MEB’in öğrenci notlarını şişiren özel okullarla ilgili yaptığı soruşturmada önemli detaylara ulaşılmıştı. Soruşturmada, öğrencilerin TEOG ortak sınavlarında aldığı notlarla, okul sınav notları arasındaki farklar mercek altına alınmıştı. MEB başta İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Diyarbakır olmak üzere yaklaşık 40 ilde 200’e yakın okulun notlarda oynama yaptığını tespit etmişti. Soruşturmayı derinleştiren MEB, “şişirilmiş not” araştırmasının 81 il genelinde özel okullara uygulanması için harekete geçmişti.

HEM YAZILI HEM SÖZLÜYE 100: Hormonlu not soruşturmasında bazı okullarda öğrencilere hem yazılı hem de sözlülerin tümünden 100 puan verildiği kayıtlara geçmişti. Bazı okullarda ise seçilmiş öğrencilerin notları 100 yapılarak ortalamalarının yüksek seviyelere çıkarıldığı görülmüştü. Okulların bazılarında TEOG sınavında matematikten 30 alan öğrencinin, okulda yapılan diğer sınavlarında notlarının 100 olarak verildiği belirlenmişti. Yapılan not şişirmeleri, özel okulların öğrencilerini başarılı gösterme çabası olarak yorumlanmıştı.

ÖĞRETMEN VE MÜDÜRE CEZA: Mevcut mevzuatta, “hormonlu not” uygulaması yapıldığı tespit edilen özel okullarda sadece öğretmene ve okul müdürüne para cezası verilebiliyordu. Bu okullara verilen para cezasının caydırıcı olmadığını belirleyen MEB, cezanın artırılması için yasal düzenleme getiriyor.

ÖNCE PARA CEZASI, SONRA KAPATMA: MEB, şişirilmiş not konusunda tek suçlunun öğretmen ve okul müdürü olmadığını belirleyerek, okul sahibine de ceza verilmesi konusunda düzenleme yapıyor. TBMM’ye gönderilen yeni kanun tasarısına göre, hormonlu not uygulamasının yapıldığı okullarda, okulun sahibine asgari ücretin 20 katı kadar para cezası verilebilecek. Aynı durumun 3 kez tekrarı durumunda söz konusu kişinin kurum açma, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen kurucu, 5 yıl geçmeden tekrar kurum açamayacak ya da başka bir kuruma ortak olamayacak.