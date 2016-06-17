TEOG'da birinci din kültürü, sonuncu matematik!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ikinci dönem sınavlarının sayısal verilerini açıkladı. Verilere göre; 987 öğrenci tüm testlerdeki 120 soruyu da doğru cevapladı. Test bazında en yüksek başarı yüzde 78.25’lik oranla din kültürü dersinde görülürken, matematik testindeki başarı oranı yüzde 42.05 ile en düşük seviyede kaldı.

TEOG'a 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 168 bin 48 öğrenci girdi. Sınavda, birincilerin yüzde 51’i kız, yüzde 49’u erkek öğrenciler oldu. TEOG'da toplamda 52 test sorusu iptal edildi.

TEOG sınavlarında öğrenciler, Türkçe, matematik, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ait soruları yanıtladı. Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, 172 bin 405 öğrenci din kültürü ve ahlak bilgisi testinde 20 sorunun tamamını doğru yanıtladı. Yabancı dili 110 bin 440, fen ve teknolojiyi 44 bin 959 , Türkçe’yi 36 bin 29, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük’ü 21 bin 81, matematiği 20 bin 299 öğrenci doğru cevapladı.

TEOG sınavında derslerin başarı ortalamaları şöyle: T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük yüzde 65.08, Türkçe yüzde 60, fen ve teknoloji yüzde 56.04. Yabancı dillerde başarı ortalamaları ise şöyle: Almanca yüzde 91.23, Fransızca yüzde 87.61, İtalyanca yüzde 66.82 ve İngilizce yüzde 57.60.

En çok başarı farkı Türkçe'de

Testlere göre tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayıları ve cinsiyet dağılımına bakıldığında kız ile erkek öğrenciler arasındaki başarı farkının en çok Türkçe'de olduğu görüldü. Türkçe'deki tüm soruları doğru cevaplayanların yüzde 65’ini kız, yüzde 35’ini erkek öğrenciler oluşturdu.

Matematikte yüzde 50 oranında eşit bir başarı görüldü. Din kültüründe kızlar yüzde 57, erkekler yüzde 43; fen ve teknolojide kızlar yüzde 49, erkekler yüzde 51; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’te kızlar yüzde 53, erkekler yüzde 47; yabancı dilde kızlar yüzde 60, erkekler yüzde 40 oranında başarı gösterdi.

Geçen yıl birinci olan öğrencilerin sayısını açıklamayan MEB, 2015-2016 eğitim yılında birinci dönem TEOG’da 1.525 öğrencinin tüm soruları doğru cevapladığını bildirdi.

‘2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınav Test ve Madde İstatistikleri’ne göre ise, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük sınavına girenler en çok tartışmalı ‘Selanik’ sorusunda zorlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, “Soruda yanlışlık yok” açıklamasını yapmıştı.