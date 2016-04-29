Nobel ödüllü Aziz Sancar TEOG'da soru oldu

Son 3 sınavının dün yapılmasıyla bu yılın TEOG maratonu da son buldu. Sonuçlar haziran ayında açıklanacak. Öğrencileri ilk gün Matematik, dün de Fen ve Teknoloji soruları zorladı. Fen sınavında “Aziz Sancar” da vardı. Fen’deki 20 sorudan biri DNA’nın yapısı ile ilgili araştırmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü alan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çalışmasının yorumu oldu. Bu soru da gündemi takip eden öğrencileri bir adım öne geçirdi. Uzmanlara göre iki yılın sınavlarına göre bu yılın tüm sınav soruları daha zordu.

Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberine göre, sonuçları liselere yerleştirmelerde kullanılacak 6 dersten yapılan ve 1 milyon 167 bin 854 öğrencinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları dün Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil dersleriyle son buldu.



Bugün Fen de zorladı





Sınavın ilk günü matematik soruları, dün de fen soruları öğrencileri zorladı. Fen ve Teknoloji sınavında “Aziz Sancar” da vardı. Fen’deki 20 sorudan biri DNA’nın yapısı ile ilgili araştırmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü alan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çalışmasının yorumu oldu. Bu soru da gündemi takip eden öğrencileri bir adım öne geçirdi. Uzmanlara göre iki yılın sınavlarına göre bu yılın tüm sınav soruları daha zordu. İşte Final Eğitim Kurumları, Bilfen Ortaokulları, Uğur Okulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Sevinç Eğitim Kurumları uzmanların sınavla ilgili yorumları:

FEN VE TEKNOLOJİ: Deney, gözlem ve yoruma dayalı sorular ağırlıkta olup az sayıda bilgi sorusu yer aldı. Orta güçlükte bir sınav. Son işlenen konular ağırlıklı. Öğrencinin yorum yeteneği ölçüldü. Öğrencilere tereddüt yaşatan bir başka soru ise ses ünitesinden çıktı. Sorulardan birinde yer alan “Lütfen gürültü yapmayınız” ifadesinin sesin yüksekliğiyle mi yoksa şiddetiyle mi ilgili olup olmadığı konusunda öğrenciler emin olamadı.



İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: İkinci dönem konuları ağırlıklı. Öğrencilerin kavram bilgisini, yorum yapabilme becerisini ölçen sorulardı. Kolay bir sınav. Selanik’le ilgili, verilen özelliklerin kültürel ve sosyal olarak sınıflandırılmasını isteyen soru bilgilerin birbirine çok yakın ve ilişkili kavramlar verilmesi yüzünden öğrencilerin ayrım yapmakta zorlanmalarına neden oldu.



İNGİLİZCE: Kelime bilgisi olan diyalog sorularını anlayabilen öğrenciler öne geçti. Orta zorluk derecesinde.

Mazeret mayısta, sonuçlar haziranda

TEOG sınavına giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendiren öğrenciler, 14-15 Mayıs tarihlerinde mazeret sınavlarına girebilecek. Sonuçlar haziran ayı içerisinde e-okul sisteminde açıklanacak



Sorular EBA’da açıklandı

Sınavların soru ve cevapları, öğretmenlerin anlatımıyla görüntülü olarak “www. eba.gov.tr” internet adresinde dün yayınlanmaya başlandı.

Yüzde 70 etkili

700 tam puan üzerinden açıklanacak TEOG sınavlarının sonuç- ları yerleştirme puanlarının hesaplanmasında yüzde 70 oranında etkili olacak. Öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları da yerleştirme puanına yüzde 30 katkı sağlayacak.

Roket korkusu altında sınav

Suriye sınırındaki Kilis’te roketatar saldırıları yüzünden son dönemde sınıfların neredeyse boştu. Daha önce bir öğrenci ile hizmetlinin hayatını kaybettiği Eyüp Gökçeimam Ortaokulu’nda sınava giren öğrenciler hem korktuklarını hem de psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Sosyal medyada 'çiftçi' yorumu

-O çitfçi su deposunu nasıl gökyüzüne dikti?



-TEOG bitti ya üstümden yük kalktı yemin ederim.



-Artık kimse bana ders çalıştıramaz.



-Ya bugün ne kadar güzeldin TEOG, dün niye kötüydün zalim.

-Ömer dayımızı, ayçiçeğimizi, özverimizi, tarlamızı, bahçemizi, evimizi unutmaya hazır mıyız?