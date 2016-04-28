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TEOG’a giren öğrenciler ‘özveri’ sorusuna isyan etti

1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği TEOG sınavları yurt içinde 970 merkezde, yurt dışında ise 15 merkezde gerçekleştti

28 Nisan 2016 19:19

İkinci dönem TEOG sınavları dün ve bugün yapılan oturumlarla sona erdi. Yaklaşık 1 milyon 200 bin 8. sınıf öğrencisinin girdiği sınavların dün yapılan oturumu sonrasında Türkçe’de sorulan ‘özveri’ sorusu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Sosyal medyada TEOG sorularının zorluğuna isyan eden öğrenciler, fazla matematik soruları ile Türkçe’deki “özveri” sorusuna tepki gösterdi.

 

 İşte Twitter’daki TEOG yorumları:

-Kim hazırladı bu matematik sorularını?

 -Ya matematiği naptınız öyle? Her yıl kolay kolay yapın bize gelince zor yapın nerede adalet?

 -Benim o matematik sorularını çözebilmem için Einstein’ın kızı falan olmam lazım.

 -TEOG sınavına giren canlar. Özveriyi bilmek ya da bilmemek. İşte mesele bu.

 -TEOG’da matematiği bulan insanın ahirette iki elim de yakasında.

 -TEOG sınavına AYÇİÇEĞİNİ seven ÖZVERİLİ öğrenci matematiği de sallayınca psikolojisi bozuldu.

 -Türkçe’deki o özverili soru neydi? Ben bir şık vardı dostla ilgili bir şey düşünüyor, onu yaptım.

 -Bütün okul özveriden gittik ya ah Türkçe ah."

 

TEOG heyecanı yaşanırken "sınav duası" Google'da en çok arananlar listesine girdi

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