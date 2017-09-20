Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılması ile ilgili ilk adım dün atıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl TEOG’un yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, yeni getirilecek sistem üzerinde çalışma yapıldığını belirtirken, bakanlık tarafından yeni sisteme ilişkin çalışma grubu da oluşturuldu. Bu hafta bakanlık yetkilileri ile özel okul temsilcileri yeni sistemle ilgili toplantı yapacak. MEB, TEOG yerine iki aşamalı sınav mı geliyor?

Karar'dan Kenan Butakın'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni sistemin detayları neler? Buna göre tüm liseler A, B, C olmak üzere 3 standarta ayrılacak. Kabataş, İstanbul Erkek, Galatasaray, İzmir Fen, Kartal İmam Hatip gibi bazı Anadolu ve Fen liselerinin akreditasyonu ‘A standart’ olacak. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Lisesine dönüştürülen düz liseler ise ‘B standardı’yla akretide edilecek. Meslek liseleri ile teknik meslek liseleri ise ‘C standardı’ kapsamında yer alacak.

Ortaöğretimden liseye geçiş ve yerleştirme sistemi de bu standartlara göre yapılacak. MEB yine TEOG gibi merkezi bir sınav yapacak. Ancak 3 okul standardı için ayrı ayrı baraj puanı olacak. Örneğin A standardındaki liselerin baraj puanını geçen öğrenci, internet üzerinden bu akreditasyona sahip istediği okula başvuru yapabilecek. Başvuru, ilgili okul tarafından öğrencinin merkezi sınavda aldığı puana, ortaokul başarı ortalaması, yetenekleri ve katıldığı sosyal faaliyetlerden aldığı puanlar da belli oranda yansıtılacak. Toplam puan yerleştirmede esas alınacak.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar bakanlığın masasındaki ilk alternatifin ‘Liselere Giriş ve Yerleştirme Programı’ olduğunu belirterek sistemin detaylarını açıkladı. A, B, C standına ayrılacak fen, Anadolu, İHL sosyal bilimler, meslek liseleri ile teknik liseler için merkezi bir sınav yapılacağını kaydeden Oktaylar, yerleştirmede sınav puanına ek olarak öğrencinin performansıyla ilgili notların da belirleyici olacağını belirtti.

Oktaylar, puan hesaplama ve yerleştirmenin nasıl olacağını şöyle anlattı: “İlk olarak lise geçiş sınavı puanı belirleyici olacak. Her liseye başvuru için bir taban puanı belirlenecek. Sorular yeni öğretim programındaki kazanımlar ve konular üzerinde çoğunlukla açık uçlu sorulardan oluşacak. Soruları MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezi hazırlayacak.

Ayrıca ortaokul başarı ortalaması, bilim, edebiyat, matematik, kültür-sanat, müzik ve spor alanlarındaki etkinlikler, belge, ödül, madalya, kupa ve sertifika gibi referanslar da etkili olacak. Bu referanslarla birlikte kulüp etkinlikleri, proje çalışmaları ve bilimsel çalışma örnekleri üzerinden de ağırlıklandırma yapılacak. Öğrenciler merkezi sınavdan sonra bu referans belgeleriyle birlikte tercih etmek istediği liselere internet üzerinden başvuracak.”

Oktaylar başvuru yapılan okulun öğrencinin referanslarını MEB’in belirlediği kritere göre puanlayıp onay için dosyayı Bakanlığa göndereceğini söyledi. Bu süreçle ilgili kesin bir kararın olmadığını belirten Oktaylar, doğrudan MEB’in öğrencinin dosyası üzerinden referans puanlaması yapmasının üzerinde de durulduğunu kaydetti. Sınava girmeyen ya da baraj puanını geçemeyen öğrenciler için ise adrese dayalı yerleştirme sistemi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Karar Yazarı eğitim uzmanı Turgay Polat, TEOG yerine getirilecek sistemin 1998’den önceki sisteme benzeyebileceğini kaydetti. Polat, sınav yapılıp yapılmayacağı hakkında da kesinlik olmadığını belirterek şunları kaydetti: “1998 öncesinde yani 8 yıllık eğitime geçilmeden önce Türkiye’de farklı bir sistem vardı. Genel liseler, fen liseleri, kolej statüsündeki Anadolu liseleri ve askeri liseler vardı. Fen Liseleri 8. sınıftan sonra ayrı yapılıyordu. Bu sınava benzeyen sistemle az sayıda öğrencinin dışında, öğrencilerin çoğu adrese dayalı bir sistemle yerleştirilmeleri yapılacak. Öğrenci farklı bir liseye gitmek istiyorsa MEB’in sınavına başvuracak. Bunu şu anda sınav olarak da ifade etmemek gerekiyor. Çünkü sınav da olmayabilir. Farklı bir yöntemle de olabilir. Yakın zamanda açıklanacaktır.”

"TEOG’u kaldırdık ama bize güvenin"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG’un kaldırılmasına karar verildiğini belirterek “TEOG’un kaldırılması da Türkiye’nin önünün açılması. Evlatlarımızı yarış atı konumuna koyduk yani. İnanın evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyorsunuz. Etüd merkezleri ne kadar artmıştı değil mi? Niye arttı? TEOG yüzünden arttı. Evladının yarış atı konumuna girmesini hangi aile ister? Biraz sevin, biraz sayın... Son sözümüz şu. Bize güvenin. Niyetimiz halis, Türkiye’yi hep beraber 21’nci yüzyıla taşıyacağız” dedi.

Bu sene TEOG sınavının uygulanmayacağını kaydeden Yılmaz, hangi sistemin geleceği sorusu üzerine ise “Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Çıkan kararı da milletimize sunacağız. Özü şu, hiç kimsenin kaygılanmasına gerek yok” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG ile ilgili neler söylemişti:

"TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.

Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan'a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık."