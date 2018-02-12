TEOG yerine gelen yeni sistem ezberciliği kaldıracak

İSTANBUL, (DHA)- TEOG\'un yerine getirilen ve bu sene ilk defa uygulanacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) hakkında Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal, “Yeni sınav sisteminde milli eğitim müfredatından gelecek sorular olacak ama farklı bakış açıları gerektirecektir” dedi.

YENİ SİSTEM EZBERCİLİĞİ KALDIRACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sorularla alakalı açıklama yapan Uysal, okumayı seven çocukların zorlanmayacağını belirterek, “Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil” şeklinde konuştu.

Can Uysal, “Nüfusun yoğunluğu ve sınava giren öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı ortaya çıkabilecek karmaşayı bakanlığımızın verdiği tercihe bağlı ve adrese yerleştirme kararı ile bu gibi birçok şeyin önüne geçecektir” dedi.

UYSAL: ÖĞRENCİLERİMİZİ SINAV KAYGISINDAN UZAK TUTMALIYIZ

Sınav öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uysal, kesinlikle heyecan yapmamaları ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğinin önemini vurguladı ve şunları söyledi:

“ ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ klişe bir söz olacak ama bu bir gerçek, uyku düzenlerine çok dikkat etmeliler, mümkün olduğu kadar heyecandan uzak durmalılar. Heyecan başarıyı büyük etkiler, doğru nefes teknikleri ile hazırlanmalılar, sınav öncesi kaygı yaşayan öğrencilerimize mutlaka faydalı olacaktır.”

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