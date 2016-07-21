TEOG tercih süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 25 Temmuz'da sona erecek lise tercih başvuruları, 29 Temmuz'a kadar uzatıldı.

MEB, darbe girişiminin ardından 2016 Ortaöğretim Kurumları Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan takvimde değişiklik yaptı. Buna göre, TEOG kapsamında tercih başvuruları 29 Temmuz'a kadar uzatılırken; tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 8 Ağustos'ta sona erecek yerleştirme sonuçlarının ilan tarihinin de 12 Ağustos'a çekildiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni takvimde boş kontenjanlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları, 15-19 Ağustos, ikinci nakil başvuruları 22-26 Ağustos'ta, 3. nakil başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Tercih danışmanlığı da devam edecek

Bakanlığın TEOG tercih danışmanlığı hizmeti de bu süre içerisinde devam edecek. Öğrenci ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere oluşturulan 3 bin 596 Tercih Danışmanlığı Komisyonunda, tercih danışmanları hizmet vermeye devam edecek.

Tercih danışmanları tarafından, üst öğrenim kurumlarının seçiminde göz önünde tutulması gerekenler, kontenjanlar ve okulun yüzdelik dilimleri, öğrencinin ilgi ve yeteneğinin alan seçimindeki önemi, tercih edilmesi düşünülen okulları önceden ziyaret etmenin önemi, okulların ulaşım, barınma imkanları ve fiziki şartları, kılavuzda yer alan özel şartlara dikkat edilmesi, yükseköğretime geçişteki başarı durumu gibi konularda bilgi veriliyor.

Komisyonlar, öğrenci ve velilerin kolay ulaşabileceği okul, çay bahçeleri, alışveriş merkezleri gibi halka açık yerlerde hizmet veriyor. Komisyonlara ilişkin bilgiler il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ve mezun olunan okullardan öğrenilebiliyor.