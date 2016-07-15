TEOG tercih maratonu başladı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8 sınıf öğrencilerinin bugün başlayan lise tercih dönemi 25 Temmuz'a kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından TEOG kapsamında yapılan merkezi ortak sınavlara giren 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin 25 okulu tercih etme hakkı bulunacak ve işlemler okul müdürlüklerine müracaat edilerek onaylatılacak.

Tercih işlemleri, MEB’in resmi sitesi http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre yapılacak.

Sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak

Tercih işlemleri tamamlanan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 8 Ağustos 2016'da açıklanacak. 9-15 Ağustos 2016, 19-23 Ağustos 2016 ve 26-31 Ağustos 2016 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, il ve ilçe yerleştirme ve nakil komisyonlarınca nakil tercih başvuruları da 5-8 Eylül 2016 tarihlerinde alınacak. 9 Eylül 2016 tarihi itibarıyla yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih başvurusu yapacak öğrenciler için 81 ilde Tercih Danışmanlığı Komisyonları bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar hizmet verecek. MEB'in tercih komisyonları, 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde de üniversite tercihi yapacak adaylar için de çalışma yürütecek.