Ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği TEOG sonuçları açıklandı. Öğrenciler liselere girişte etkili olacak Yerleştirmeye Esas Puanları’nı (YEP) MEB'in sitesinden öğrenebilir.

Mlli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında düzenlenen ortak sınavlara giren ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin, liselere yerleştirmelerinde kullanılacak Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) açıkladı. Öğrenciler MEB'in sitesinden YEP’lerini öğrenebilir.

Tercihler 15-25 Temmuz arasında

TEOG kapsamında devlet liselerine yerleştirme işlemleri için tercihler 15-25 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabilecek. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacak. TEOG sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacak. https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, “Tercih yapmak istiyorum” ve “Özel okula kayıt yaptıracağım tercih yapmayacağım” butonlarının seçenek olarak sunulması sağlanacak. “Özel okula kayıt yaptıracağım tercih yapmayacağım” butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak, ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekler. 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin devlet liselerine yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü esas alınarak yapılacak. Yerleştirme sonuçları 8 Ağustos’ta ilan edilecek.